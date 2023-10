Les marchés européens se stabilisent grâce à une accalmie sur le front des taux

(AOF) - Les marchés européens ont terminé proches de l’équilibre alors que les taux longs se sont tassés. L'indice CAC 40 a terminé à l'équilibre à 6 996,73 points, après avoir touché un plus bas en séance depuis la mi-mars à 6 950 points. L'EuroStoxx50 a gagné 0,11% à 4 100,06 points. Les marchés américains évoluent en ordre dispersé avec un Dow Jones en repli de 0,02% et un Nasdaq Composite en progression de 0,72% vers 17h45.

Le rendement du 10 ans américain est en baisse pour la première fois depuis plusieurs séances, alors que les créations d'emplois dans le privé sont ressorties bien inférieures aux attentes, selon le rapport ADP.

Elles s'élèvent à 89 000 en septembre aux Etats-Unis contre un consensus de 153 000 après 180 000 en août. Le taux à dix ans américain perd 5 points de base à 4,75% vers 17h40 après avoir atteint un plus haut en séance à 4,88% et entraîne son homologue allemand qui perd plus de 2 points de base à 2,94%.

Les indices des directeurs d'achat (PMI) publiés ce matin font état d'une moindre contraction de l'activité sur le Vieux Continent. L'indice PMI composite de l'activité globale de zone euro est de 47,2 en septembre après 46,7 en août contre un consensus de 47,1. Les économistes anticipaient la confirmation de la première estimation de 47,1.

La séance a aussi été marquée par la baisse de plus de 3% des cours du pétrole alors que les investisseurs s'inquiètent de l'impact de la nette hausse des taux longs sur l'activité économique.

Le repli de l'or noir a entraîné TotalEnergies à la dernière place du principal indice parisien. Atos a terminé en tant que lanterne rouge du SBF120 après la nomination de son nouveau patron Yves Bernaert, jusqu'ici CEO Europe d'Accenture Technology. Son concurrent Capgemini a en revanche fini en tête du CAC 40, bénéficiant de la détente sur le marché des taux, à l'instar d'autres valeurs de croissance, comme Hermès.