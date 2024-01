Les marchés européens se replient, Atos et Dassault Aviation chutent

(AOF) - Les indices boursiers européens reculent à mi-séance alors que les marchés américains sont fermés en raison de la journée de Martin Luther King. Coté statistiques, la production industrielle est en baisse de 0,3% dans la zone euro en novembre. Coté valeurs, Atos chute après avoir lancé un avertissement sur son flux de trésorerie disponible. Dassault Aviation dévisse après une dégradation de Deutsche Bank. Vers 12h, le CAC 40 perd 0,16% à 7453 points et l'Eurostoxx 50 cède 0,27% à 4467 points. La saison des résultats se poursuivra cette semaine aux Etats-Unis.

A Paris, Atos continue d'accumuler les mauvaises nouvelles et voit son titre chuter de 13,28% à 4,22 euros. En début de séance, l'action du spécialiste de la transformation numérique est tombée à 3,99 euros, se rapprochant de son plus bas historique d'octobre dernier à 3,97 euros. Atos a annoncé ce matin la nomination d'un nouveau directeur général - le quatrième en moins de 2 ans - et lancé un avertissement sur son flux de trésorerie disponible. Autre développement, Les Echos affirmait vendredi que la cession de Tech Foundations à Daniel Kretinsky était sérieusement compromise.

Dassault Aviation (-5,17% à 179,90 euros) signe une des plus fortes baisses de l'indice SBF 120 après l'abaissement de la recommandation de Deutsche Bank. La banque allemande est passée d'"Achat" à "Conserver" avec un objectif de cours réduit de 216 à 199 euros après la présentation vendredi par le constructeur aéronautique de son bilan commercial 2023. Pour justifier sa décision, elle explique que "les performances des Falcon ont été inférieures aux attentes en termes de commandes et de livraisons".

Solutions30 (+2,64% à 2,57 euros) affiche la plus forte hausse de l'indice SBF 120 après le lancement d'un partenariat stratégique avec Unsere Grüne Glasfaser (UGG), coentreprise entre Allianz et Telefónica. Il a pour but de déployer un réseau FTTH de fibre optique en Allemagne. Solutions30 apportera son soutien à UGG dans l'atteinte de son objectif de fournir un accès internet à haut débit à environ 2 millions de foyers en Allemagne. Solutions30 et Unsere Grüne Glasfaser entameront leur coopération avec le raccordement de la ville d'Iserlohn.

Les chiffres macroéconomiques

En 2023, le PIB allemand a reculé de 0,3%, comme attendu par les économistes, a indiqué Destatis. Il avait augmenté de 1,8% en 2022. "Malgré les récentes baisses de prix, les prix sont restés élevés à tous les stades du processus économique et ont freiné la croissance économique. Les conditions de financement défavorables dues à la hausse des taux d'intérêt et à l'affaiblissement de la demande intérieure et étrangère ont également fait des dégâts" a commenté Ruth Brand, présidente de Destatis.

La production industrielle corrigée des variations saisonnières a diminué de 0,3% dans la zone euro et de 0,2% en novembre dans l'Union européenne, par rapport à octobre 2023, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Elle est conforme aux attentes. En octobre 2023, la production industrielle avait diminué de 0,7% dans la zone euro et de 0,5% dans l'UE. En novembre 2023 par rapport à novembre 2022, la production industrielle a diminué de 6,8% dans la zone euro et de 5,8% dans l'UE.

Les marchés boursiers américains sont fermés pour la Journée de Martin Luther King.

Vers 12h, l'euro perd 0,09% à 1,0941 dollar.