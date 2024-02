Les marchés européens se replient après leur rallye de la semaine dernière

(AOF) - Les marchés européens ont fléchi ce lundi après leur mouvement de hausse de la semaine dernière, alimenté par l'optimisme à propos de la santé des entreprises. L'indice CAC 40 s’est replié de 0,46% à 7929,82 points après un nouveau sommet vendredi à 7976,40 points. L'EuroStoxx50 a pour sa part perdu 0,16% à 4864,67 points. Wall Street évolue proche de l'équilibre, avec un S&P500 s'effritant de 0,09% vers 17h40.

Les investisseurs vont prendre connaissance de plusieurs statistiques ces prochains jours parmi lesquelles les données de l'inflation aux Etats-Unis (PCE) jeudi et en zone euro vendredi.

"La Fed a rassemblé suffisamment d'indicateurs économiques pour maintenir les taux d'intérêt actuels jusqu'à ce que l'indice PCE confirme la trajectoire de désinflation", affirme Mario Eisenegger, gérant obligataire chez M&G Investments, qui annonce une "course à la baisse des taux". "Bien que la probabilité d'une baisse des taux en mars ait diminué, il existe de solides arguments en faveur d'un processus progressif d'assouplissement monétaire d'ici le milieu de l'année de la part de la Fed" , précise -t-il.

Pour lui au contraire "la BCE est un concurrent sérieux dans la course à la première baisse de taux, et sa rhétorique hawkish devra bientôt s'aligner sur les réalités économiques" les observateurs sont de plus en plus nombreux à "anticiper un changement de discours dans un avenir proche".

Seule donnée économique du jour, les ventes de logements neufs se sont élevées à 661000 en rythme annuel en janvier aux Etats-Unis, à comparer avec un consensus de 680000 et 651000 en décembre

Côté valeurs, Saint-Gobain a conclu un accord avec CSR Limited pour l'acquisition de l'intégralité des actions en circulation de CSR pour une valeur d'entreprise de près de 2,7 milliards d'euros). Le groupe privé d'Ehpad Medicharme a demandé sa mise en liquidation, expédiant ses concurrents cotés Orpea et Clariane parmi les plus fortes baisses du SBF120.