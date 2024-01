Les marchés européens sans tendance, Eutelsat plonge

(AOF) - Les indices européens évoluent en ordre dispersé à l’orée d’une semaine marquée notamment par la réunion de politique monétaire de la Fed, ce mercredi. Les investisseurs s'attendent à un maintien des taux de la réserve fédérale à leurs niveaux actuels. Côté valeurs, Eutelsat chute de plus de 14% et atteint ses plus bas historiques après un avertissement sur ses résultats. SMCP a aussi lancé un avertissement. Vers 12 heures, le CAC 40 gagne 0,02% à 7 635,99 points, tandis que l'Eurostoxx 50 perd 0,12% à 4 629,96 points. Les tensions géopolitiques entraînent un repli des taux longs.

En Europe, Philips perd 6,12% à 19,72 euros et ferme la marche de l'indice AEX. A l'occasion de la publication de ses résultats du quatrième trimestre, le groupe d'électronique présent dans la santé a annoncé un accord avec l'autorité sanitaire américaine (FDA) dans l'affaire des appareils respiratoires, qui ont fait l'objet de coûteux rappels depuis 2021. Philips va devoir mettre en place une feuille de route pour se mettre en conformité avec la réglementation. En attendant, il ne pourra plus commercialiser d'appareils de thérapie du sommeil ou autres appareils de soins respiratoires aux Etats-Unis.

Plus forte baisse de l'indice SBF 120, Eutelsa t dévisse de 14,32% à 3,518 euros après avoir inscrit un nouveau plus bas historique à 3,394 euros. L’opérateur de satellites a émis un profit warning en raison du retard pris par rapport au calendrier initial par les activités LEO (constellation en orbite basse satellites) de OneWeb. Il avait finalisé son rapprochement avec ce dernier en septembre. Le jour de l'annonce de cette opération fin juillet 2022, l'action Eutelsat avait chuté de plus de 17% avant de décrocher encore de plus de 18% le lendemain.

Au quatrième trimestre 2023, les ventes du groupe SMCP (-7,81% à 2,65 euros) sont restées stables par rapport à 2022 à taux constants. Le groupe a connu un mois de décembre difficile en Europe (en particulier en France), et moins dynamique qu'attendu en Chine. SMCP prévoit désormais une performance annuelle légèrement moins forte qu'annoncé. L'entreprise cible un chiffre d'affaires 2023 d'environ 1,230 milliard d'euros, soit une croissance à taux constants de 3,8% contre une estimation précédente de croissance moyenne entre 4-6%. Elle prévoit aussi une marge d'EBIT ajusté entre 6,4 et 6,6% du chiffre d'affaires (contre précédemment 7 à 9% du chiffre d'affaires).

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le PIB de la Belgique a augmenté de 0,4% au 4e trimestre 2023 après une progression de 0,4% au 3e trimestre, alors qu'il était attendu en hausse de 0,2%.

Vers 12h00, l'euro perd 0,28% à 1,0823 dollar.