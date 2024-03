Les marchés européens sans tendance avant l'inflation américaine

La confiance des ménages en France s'est légèrement améliorée en mars tout en restant sous sa moyenne de longue période, selon les données publiées ce mercredi par l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).

Il y a eu en 2023, 201 ouvertures nettes de sites industriels en France, contre 176 en 2022. C’est ce qu’a annoncé Roland Lescure, ministre délégué chargé de l’Industrie et de l’Energie ce 27 mars 2024 dans le cadre de la 6e édition du salon Global Industrie.

Le groupe chimique Solva y (-2,11% à 24,53 euros) annonce avoir réalisé avec succès son émission inaugurale d'obligations en deux tranches pour 1,5 milliard d'euros. L'obligation de 750 millions d'euros à 4 ans, arrivant à échéance le 3 avril 2028, et l'obligation de 750 millions d'euros à 7,5 ans, arrivant à échéance le 3 octobre 2031, auront des coupons de 3,875% et 4,250% respectivement.

H&M grimpe de 11,13% à 171,48 couronnes suédoises à la Bourse de Stockholm. Le spécialiste du prêt-à-porter a dégagé des résultats meilleurs qu'attendu au titre de son premier trimestre clos le 29 février avec à la clé un bénéfice net de 1,21 milliard de couronnes suédoises contre 541 millions à la même période l'an passé. Le consensus s’élevait à 753 millions. Le bénéfice d'exploitation se situe à 2,08 milliards de couronnes contre 725 millions et un consensus de 1,43 milliard de couronnes.

(AOF) - Les marchés actions européens évoluent en ordre dispersé. En attendant les données sur l'inflation aux Etats-Unis vendredi, l'indice du sentiment économique en zone euro a été publié ce matin : il a progressé de 0,8 point à 96,3 en mars. Côté valeurs, H&M bondit à la bourse de Stockholm après avoir publié des résultats meilleurs qu'attendu au titre de son premier trimestre. A Paris, Renault vend de nouveaux titres Nissan. Vers 12h, le CAC 40 gagne 0,13% à 8 195,42 points et l'Eurostoxx 50 avance de 0,30% à 55 079,14 points.

