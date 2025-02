Les marchés européens sans tendance après les PMI

Alten a flambé au SBF 120 : son résultat opérationnel et son free cash-flow ont surpris favorablement en 2024.

En tête du CAC 40, Air Liquide a touché un plus haut historique après le relèvement de son objectif de marge. De son côté, GTT a bondi, terminant à la première place du SBF 120, après la publication de solides résultats en 2024.

Air Liquide, GTT et Alten en forme

Outre les tensions commerciales avec Trump, les investisseurs gardent un œil attentif sur les négociations sur la fin de conflit entre l'Ukraine et la Russie.

"La conjoncture internationale constitue un obstacle supplémentaire pour l'économie européenne fortement dépendante des exportations", alerte Nicola Mai, économiste et analyste de crédit souverain chez Pimco. "L'ampleur des futures mesures tarifaires reste à déterminer, mais la simple menace de perturbations du commerce international risque d'inciter les entreprises à la prudence", précise t-il.

En outre, les perspectives de guerre commerciale sont toujours un motif d'inquiétude pour les investisseurs. Ce thème a continué de dominer l'actualité cette semaine. Donald Trump a déclaré qu'il envisageait de mettre en place une taxe de l'ordre de 25% sur les importations pour les secteurs automobile, des semi-conducteurs et de la pharmacie. Il a ajouté qu'ils "augmenteraient très sensiblement au cours de l'année".

Parallèlement l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite en France, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 50,4 en février après 52,7 en janvier. Le PMI manufacturier est passé de 51,2 à 51,6 entre janvier et février. Il était attendu à 51,3. Le PMI pour les services est passé de 52,9 à 49,7. Il était attendu à 53.

Ils ont constaté une baisse inattendue de l'activité dans le secteur privé en France en février en raison de la dégradation de la situation dans le secteur des services. Selon une estimation flash de S&P Global, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 44,5, selon une estimation flash, contre un consensus de 48 et 47,6 en janvier.

(AOF) - Les marchés européens ont terminé en ordre dispersé cette dernière séance de la semaine après une nouvelle pluie de résultats d'entreprises. Le CAC 40 a gagné 0,39% à 8154,51 points mais a perdu sur la semaine 0,29%. L'EuroStoxx50 a grappillé 0,19% à 5471,37 points. Londres et Francfort ont en revanche reculé. La tentative de rebond de ce matin a tourné court en raison de la baisse de Wall Street. Pénalisé par la chute de UnitedHealth, l'indice Dow Jones cédait 0,85% vers 17h45.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.