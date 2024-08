Les marchés européens sans direction claire pour démarrer la semaine

(AOF) - Les marchés actions européens évoluent en ordre dispersé. L'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne est ressorti légèrement supérieur aux attentes. Le programme en matière de statistiques sera plus garni en fin de semaine. Les investisseurs prendront connaissance vendredi des données sur l'inflation aux États-Unis et en zone euro. A Paris, Fnac Darty progresse légèrement après avoir reçu le feu vert pour le rachat de l'Italien Unieuro. Vers 12h, le CAC 40 gagne 0,02% à 7578 points alors que l'Eurostoxx 50 perd 0,18% à 4900 points.

Novartis (+0,4% à 100,80 francs suisses) affiche une des plus fortes hausses de l'indice helvétique SMI après avoir reçu une offre ferme du groupe allemand Siemens Healthineers pour son activité de production de produits chimiques radioactifs pour les scanners du cancer. La filiale santé de Siemens devrait payer plus de 200 millions d'euros pour la branche diagnostic d'Advanced Accelerator Applications (AAA), selon le "Financial Times" qui a annoncé la transaction la semaine dernière. AAA est un groupe français qui a été racheté en 2017 par Novartis.

Fnac Darty avance de 0,85% à 29,65 euros à la bourse parisienne, l'action du distributeur progressant de plus de 7% depuis le début de l'année. Le groupe a annoncé avoir reçu l'approbation du gendarme de la Bourse italienne - la Consob - concernant son offre pour le rachat d' Unieuro, chaîne transalpine proposant des produits électroniques et électroménagers. Fnac Darty avait annoncé mi-juillet vouloir racheter cette entreprise coté à la Bourse de Milan qui emploie 5000 salariés dans un peu plus de 500 magasins réalisant 2,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel.

Eurofins Scientific (+0,38% à 52,40 euros) annonce la disponibilité de son test PCR innovant pour la détection qualitative simultanée du virus mpox et sa différenciation des autres virus de la famille orthopox (variole, cowpox, buffalopox, etc.) : le test Mplex Mpox, Orthopox. Eurofins met ce nouveau test à la disposition de ses laboratoires au service des autorités sanitaires du monde entier, lorsque cela est nécessaire et applicable. Le groupe a mis de côté des contingents de kits de test pour les donner aux autorités sanitaires des pays africains qui pourraient avoir besoin de ces tests.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne est ressorti à 86,6 en août après 87 en juillet. Il était attendu à 86.

Aux Etats-Unis, les données sur les commandes de biens durables en juillet seront publiées à 14h30.

Vers 12h, l'euro perd 0,15% à 1,1174 euro.