Les marchés européens sans direction claire face au regain de tensions géopolitiques

(AOF) - Les Bourses européennes ont terminé la dernière séance de la semaine proche de l'équilibre dans un contexte d’aversion pour le risque alimenté par les tensions géopolitiques. L'indice CAC 40 s'est effrité de 0,01% à 8022,41 points, limitant ses gains sur la semaine à 0,15%. L'EuroStoxx50 a perdu 0,35% à 4919,45 points. A Wall Street, les indices évoluent en ordre dispersé. Vers 17h30, le Dow Jones gagne 0,40%. Le Nasdaq recule de 1,13%.

Les tensions au Moyen-Orient ont pesé sur les marchés cette semaine. C'était encore le cas ce vendredi à la suite de la réplique d'Israël aux bombardements iraniens du week-end dernier. Plusieurs explosions ont été entendues tôt en Iran qui affirme avoir neutralisé des attaques de drones. Les craintes d'une extension du conflit au Moyen-Orient ont alimenté l'aversion pour le risque.

Ce regain de tensions géopolitiques a entrainé une hausse du pétrole et de l'or. Le baril de Brent a dépassé les 90 dollars dans la nuit avant de retomber à 87,22 dollars vers 17h30. L'once d'or a enregistré un plus haut à un peu plus de 2416 dollars avant de passer sous les 2400 dollars lors de la clôture en Europe.

Cette semaine, les marchés ont aussi été animés par les nombreux résultats d'entreprises des deux côtés de l'Atlantique.

L'Oréal a occupé la place de leader de l'indice CAC 40 après avoir annoncé hier une croissance plus robuste qu'anticipé au premier trimestre. En revanche, Renault a affiché l'une des plus fortes baisses de l'indice phare de la place parisienne. Le constructeur automobile a été pénalisé par Nissan qui a lancé un avertissement sur ses résultats.

Schneider Electric a reculé alors que la société a confirmé des discussions avec Bentley Systems en vue d'une potentielle transaction stratégique, dans le cadre de son ambition de devenir le leader mondial de "l'Industrial Tech".

Pluxee a fini en tête du SBF 120, bénéficiant du relèvement de ses perspectives annuelles.

La semaine prochaine, les résultats d'entreprises vont continuer de pleuvoir avec ceux de Kering, Renault, Air Liquide, BNP Paribas, Hermès ou encore TotalEnergies.