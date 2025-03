Les marchés européens s'en sortent bien sur fond de hausse des taux longs

(AOF) - Les Bourses européennes ont vécu une séance volatile au terme de laquelle le vert s'est imposé, à l'exception de Londres. En ligne avec les attentes, la BCE a réduit ses taux d'intérêt pour la sixième fois depuis juin, estimant que le "processus de désinflation est en bonne voie" et que "sa politique monétaire est "devenue nettement moins restrictive". Côté valeurs, Air France-KLM et JCDecaux ont brillé à l'inverse de FDJ. La hausse des taux longs européens se poursuit. Le CAC 40 a gagné 0,29% à 8197 points tandis que l'EuroStoxx 50 a progressé de 0,82% à 5534 points.

En Europe, Zalando (-4,09% à 33,06 euros) a dévoilé des résultats 2024 marqués notamment par un free cash flow décevant. La société a fait état d'un bénéfice net de 251 millions d'euros, en ligne avec le consensus, et triplé par rapport à l'exercice 2023 (83 millions). L'Ebit ressort à 511 millions d'euros contre 350 millions un an plus tôt et le chiffre d'affaires à 10, 6 milliards d'euros en hausse de 4,2%. Le spécialiste du prêt-à-porter a vu son volume d'affaires GMV (soit l'ensemble des ventes de marchandises), atteindre 15,29 milliards d'euros, en hausse de 4,5%.

A Paris, Air France-KLM (+32,95% à 12,16 euros) a bondi à la première place du SBF120 à la faveur d'une fin d'année bien plus solide qu'anticipé. La compagnie aérienne a enregistré un résultat opérationnel de 396 millions d'euros au quatrième trimestre contre une perte de 56 millions d'euros, un an plus tôt. Le marché seulement 160 millions d'euros. Stifel explique cette surperformance par une croissance de la recette unitaire plus élevée que prévu. Cet indicateur clé du secteur a augmenté de 4,4% grâce notamment à une hausse des coefficients de remplissage des activités passagers et cargo.

Manitou (-16,80% à 20,05 euros) a accusé la plus forte baisse du marché SRD après avoir annoncé des résultats 2024 et des perspectives dégradés. Le spécialiste des matériels et des services de manutention, d'élévation de personnes et de terrassement a annoncé un résultat opérationnel courant à 199 millions d'euros, faisant ressortir une marge de 7,5 %, contre respectivement 211,6 millions d'euros et 7,4 % en 2023. Les résultats de la société ont souffert d'une baisse de 7,5% du chiffre d'affaires à 2,65 milliards d'euros. Il a reculé de 8% en comparable.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Conformément aux attentes, le conseil des gouverneurs de la BCE a décidé d'abaisser ses trois taux d'intérêt directeurs de 25 points de base. En conséquence, les taux d'intérêt de la facilité de dépôt, des opérations principales de refinancement et de la facilité de prêt marginal seront ramenés à respectivement 2,50 %, 2,65 % et 2,90 % à compter du 12 mars 2025.

En janvier, le volume des ventes du commerce de détail, corrigé des variations saisonnières, a diminué de 0,3% dans la zone euro et de 0,2% dans l’UE, par rapport à décembre 2024, selon les premières estimations d’Eurostat, l’office statistique de l’UE. En décembre 2024, le volume des ventes du commerce de détail est resté stable dans la zone euro et dans l'UE.

Aux Etats-Unis, les stocks de grossistes ont progressé de 0,8% au mois de janvier contre une hausse attendue de 0,7% et après une hausse de 0,7% en décembre.

La productivité s'est améliorée de 1,5% au quatrième trimestre aux Etats-Unis contre un consensus de 1,2%. Le coût unitaire du travail a progressé de 2,2%, à comparer avec un consensus de 3%.

Le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage s'est élevé à 221 000 la semaine dernière, contre 234 000 attendus, après 242 000 la semaine précédente.

A la clôture, l'euro progresse de 0,37% à 1,0831 dollar.