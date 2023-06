Les marchés européens revigorés avant les Banques centrales et l'inflation

(AOF) - En baisse vendredi dernier, les marchés européens ont clôturé dans le vert cette première séance de la semaine. Le CAC 40 et l'Eurostoxx 50 ont gagné respectivement 0,52% à 7 250,35 points et 0,58% à 4 314,83 points. Aux Etats-Unis, la tendance est positive aussi sur les marchés. Vers 17h30, le Dow Jones progresse de 0,13% à 33 920 points.

La semaine en Bourse sera rythmée par les décisions de politique monétaire de trois Banques centrales : la Fed (mercredi), la BCE (jeudi) et la Banque du Japon (vendredi). Concernant la Fed, une pause dans sa politique de resserrement monétaire est largement anticipée par les marchés.

La semaine précédente, la Banque centrale du Canada et la Banque d'Australie avaient relevé de façon inattendue leur taux directeur, respectivement à 4,75% et à 4,11%, au plus haut depuis 11 ans.

En outre, de nombreuses données macroéconomiques seront publiées cette semaine. Les investisseurs seront attentifs en particulier aux chiffres de l'inflation en mai aux Etats-Unis dévoilés demain par le département du Travail. Les données sur l'inflation en France et en zone euro sont aussi très attendues.

Coté valeurs, le titre de SES a dégringolé après l'annonce du départ de son directeur général Steve Collar. A l'inverse, Unibail Rodamco Westfield a vu son titre progresser après que Goldman Sachs a relevé sa recommandation sur le titre, passant de " Neutre " à " Acheter ".

Rallye, maison-mère de Casino, a caracolé en tête du marché SRD, boosté par une hausse de son titre de plus de 120%. Casino a lui occupé la tête du SBF 120. Une performance boursière qui fait suite aux informations du quotidien Les Echos parues ce matin selon lesquelles Auchan suivrait de près le dossier.