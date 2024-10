Les marchés européens retiennent leur souffle avant les résultats des banques US

(AOF) - Les Bourses européennes sont proches de l’équilibre à quelques heures du lancement de la saison des résultats Outre-Atlantique. Elle commencera véritablement avec les publications des banques, dont JPMorgan. Aux Etats-Unis, l'indice des prix à la production en septembre sera connu à 14h30. Côté valeurs, Stellantis souffre après l’annonce officielle du départ de son patron Carlos Tavares début 2026.Vers 12h, le CAC 40 perd 0,02% à 7 539,87 points et l'Eurostoxx 50 est stable à 4 970,25 points. Après la présentation du budget, le spread franco-allemand s'élève à 77,1 points.

Au lendemain de la présentation de bons résultats au troisième trimestre, Zalando gagne 0,70% à 30,06 euros à Francfort. L'entreprise de commerce en ligne allemande bénéficie da forte demande des consommateurs et revendique plus de 50 millions de clients actifs. En outre, elle a revu à la hausse ses objectifs pour 2024. Elle anticipe désormais un Ebit ajusté compris entre 440 et 480 millions d'euros, contre une prévision précédente entre 380 et 450 millions d'euros. Ses revenus devraient croître entre 2% et 5%, en hausse par rapport à la fourchette précédente de 0 à 5%.

A Paris, Stellantis (-3,79% à 11,73 euros) est lanterne rouge du CAC 40 après avoir confirmé le lancement du processus formel d'identification d'un successeur à son patron Carlos Tavares. Le maître d'oeuvre de la création du groupe en 2021 prendra sa retraite à la fin de son mandat de CEO au début de 2026. Le constructeur, qui traverse actuellement une mauvaise passe, affiche la plus forte baisse du CAC 40 depuis le 1er janvier, à près de 45% après avoir lancé le 30 septembre un lourd avertissement sur ses résultats 2024.

Sanofi (-0,46% à 100,18 euros) a entamé des négociations avec le fonds américain Clayton Dubilier & Rice pour la cession potentielle d'une participation de 50% dans Opella, son activité de santé grand public qui commercialise notamment le Doliprane. Selon la presse, le fonds français PAI Partners était également candidat au rachat de la division mais l'Américain a été mieux-disant, en proposant plus de 15 milliards d'euros.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En Allemagne, l'inflation s'élève à 1,6% en septembre en rythme annuel comme attendu, après 1,6% en août. En rythme mensuel, elle ressort à -0,1% comme attendu. En données harmonisées, en rythme annuel, elle s'est élevée à 1,8% comme prévu en septembre, après 1,8% en août.

Aux Etats-Unis, l'indice des prix à la production en septembre sera connu à 14h30 et l'indice de confiance des consommateurs de l'Université de Michigan en septembre à 16 heures.

Vers 12 heures, l'euro grappille 0,04% à 1,0941 dollar.