Les marchés européens résistent tant bien que mal malgré les déclarations de Jerome Powell

Du côté des valeurs, le secteur bancaire est à l'affiche cette semaine. Après les résultats de BNP Paribas hier et avant ceux de Crédit Agricole demain, la Société Générale a déçu jusqu'à signer la plus forte baisse de l'indice parisien. Les investisseurs ont ainsi manifesté leur mécontentement à propos de la rémunération des actionnaires.

Ce mercredi, le président de la Fed de New York n'a rien apporté de nouveau à ce que Jerome Powell a déjà signifié. John Williams a tenu à rappeler que de nombreuses incertitudes demeurent sur les perspectives d'inflation et que des hausses de taux de 25 points de base semblent la meilleure option pour l'instant.

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé en ordre dispersé. L'indice CAC 40 a cédé 0,18% à 7 119,83 points, pénalisé par les baisses de Société Générale et TotalEnergie. L'EuroStoxx50 a fini à l'équilibre à 4 209,15 points. A Wall Street, la tendance est à la baisse avec un Dow Jones en repli de 0,55% et un Nasdaq Composite cédant 1,65% vers 17h45.

