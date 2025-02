Les marchés européens résilients après la taxation de l'aluminium et de l'acier

(AOF) - Les marchés européens sont proches de l’équilibre malgré la décision de Donald Trump d’imposer une taxe de 25% sur l'aluminium et l'acier importés aux États-Unis. En Europe, la saison des résultats reprend de plus belle. Si les investisseurs ont réagi négativement à la publication d’Unicredit, ils ont en revanche apprécié celle de Kering et de Beneteau. Le fabricant de navires de plaisance flambe après avoir relevé ses objectifs de marge opérationnelle. Vers 12 heures, le CAC 40 gagne 0,02% à 8 007,69 points.

En Europe, Unicredit (-3,46% à 45,59 euros) est cantonnée à la dernière place de l’indice italien FTSE MIB. Après avoir enregistré des profits record en 2024 en affichant 9,31 milliards d'euros de bénéfice net ajusté, Unicredit prévoit d'égaler sa performance cette année. Elle devrait dans le même temps connaître une baisse de ses revenus à un peu plus de 23 milliards d'euros en raison d'un repli modéré de ses revenus d'intérêt. En 2024, le groupe a enregistré une progression de 4,3% de ses revenus à 24,844 milliards d'euros.

En France, Kering gagne 1,17% à 247,05 euros après la publication de ses résultats 2024 moins dégradés qu'attendu grâce à un bon contrôle des coûts. Sur cette période, le groupe de luxe dirigé par François Henri-Pinault a vu son résultat opérationnel courant chuter de 46% à 2,55 milliards d'euros, faisant ressortir une marge opérationnelle courante de 14,9% en 2024, contre 24,3% en 2023. Les analystes étaient cependant plus pessimistes, anticipant respectivement 2,467 milliards d'euros et 14,5%.

Plus forte hausse de l'indice SBF120, Beneteau bondit de 13,68% à 9,89 euros. Hier soir, le spécialiste de la plaisance a indiqué que sa marge opérationnelle courante 2024 serait "sensiblement supérieure aux dernières prévisions", en raison d'une fin d'année meilleure qu'anticipé. Elle était attendue entre 4% et 6% contre un consensus de 4,7%.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Les investisseurs attendent l'audition de Jerome Powell devant la commission bancaire du sénat à 16 heures.

A la mi-séance, l'euro grappille 0,12% à 1,0317 dollar.