Les marchés européens reculent, Forvia et Icade en repli

(AOF) - Les indices européens évoluent en baisse à mi-séance alors que les marchés à Wall Street seront fermés ce lundi en raison de la commémoration de la naissance de Georges Washington. A Paris, Forvia figure parmi les plus fortes baisses du SBF 120. L'équipementier automobile a dévoilé des résultats annuels 2023 proches de ses attentes. Icade recule aussi. Le promoteur immobilier vise "un juste équilibre entre de nouveaux investissements et une réduction de la dette du groupe". Vers 12h, le CAC 40 perd 0,40% à 7737 points et l'Eurostoxx 50 cède 0,33% à 4749 points.

Bien orientée ce matin, l'action Forvia perd 2,40% à 15,685 euros après avoir dévoilé des résultats annuels 2023 proches de ses attentes et de celles des analystes. Le groupe a également annoncé le lancement d'un nouveau plan de compétitivité en Europe, baptisé "EU-Forward", qui prévoit la suppression de 10000 postes sur 75500 d'ici 2028. Forvia devrait ainsi économiser 500 millions d'euros. Ce plan doit l'aider à atteindre une marge opérationnelle de 7% dans cette zone contre 2,5% en 2023.

Journée chargée pour Icade , qui a dévoilé ce matin ses résultats annuels et son plan stratégique "ReShapE", à horizon 2028. En Bourse, l'action du promoteur immobilier s'effrite de 0,52% à 30,50 euros après un début de séance en hausse. L'année dernière, Icade a enregistré un cash-flow net courant des activités stratégiques, composées de la foncière tertiaire et de l'activité de promotion, de 232,6 millions d'euros, en hausse de 0,9%, soit 3,07 euros par action. Ce dernier est supérieur à la guidance de 2,95 et 3,05 euros par action.

UBS a abaissé sa recommandation sur Thales de Neutre à Vendre en abaissant son objectif de cours de 140 à 115 euros. Dans sa note, le broker explique que la division DIS (Digital Identity and Security) de Thales, qui représente 25% de l'Ebit du groupe, a connu une forte croissance à deux chiffres en 2022 et au premier semestre 2023. Cette croissance a été rendue possible par les pénuries de semi-conducteurs et les augmentations de prix qui en ont résultées. Mais cette pénurie est maintenant résorbée. Suite à cette dégradation, le titre Thales perd 4,12% à 134,85 euros occupant la dernière place de l'indice CAC 40.

Les chiffres macroéconomiques

Les marchés américains sont fermés en commémoration de la naissance de Georges Washington.

Vers 12h10, l'euro est stable à 1,0775 dollar.