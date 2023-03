Les marchés européens prudents après le relèvement des taux des Banques centrales

(AOF) - Après avoir passé une bonne partie de la séance dans le rouge, les bourses européennes ont clôturé timidement dans le vert, hormis le FTSE 100, après les resserrements de politique monétaire de plusieurs Banques centrales. Le CAC 40 a gagné 0,11% à 7139,25 points et l’Eurostoxx 50 0,26% à 4206,69 points. Le vert est la couleur dominante à Wall Street. Vers 17h30, le Dow Jones progresse de 1%.

La séance de jeudi a été marquée par la poursuite de la hausse de taux des Banques centrales, mais les récentes turbulences dans le secteur bancaire les rapprochent d'une pause dans leur resserrement monétaire.

La Banque d'Angleterre a remonté ses taux pour la 11e fois d'affilée, portant son principal taux directeur à 4,25%, en hausse 25 point de base.

" Le comité de politique monétaire continuera à suivre de près les signes de tensions inflationnistes persistantes, y compris le resserrement des conditions du marché du travail et le comportement de la croissance des salaires et de l'inflation des services. S'il devait y avoir des signes de pressions plus persistantes, un nouveau resserrement de la politique monétaire serait nécessaire ", a indiqué l'institution de Londres.

De son coté, la Banque nationale suisse (BNS) a relevé son taux directeur de 50 points de base à 1,5%, à partir du 24 mars.

La veille, la Fed a comme prévu rehaussé son principal taux directeur de 25 points de base qui se situe désormais dans une fourchette de 4,75-5%, soit un plus haut niveau depuis 2006. La banque centrale devrait le relever encore une fois cette année. Elle a cependant signalé, dans un communiqué, que la récente crise des banques était " susceptible de peser sur l'activité économique, les embauches et l'inflation ".

" Dans l'ensemble, nous pensons que les tensions dans le secteur bancaire contribueront à ralentir l'activité économique, la demande et, finalement, l'inflation, de sorte que moins d'actions seront nécessaires de la part de la Fed pour resserrer suffisamment les conditions financières. Par conséquent, la Fed s'est probablement rapprochée de la fin du cycle de hausse " a expliqué Pimco.

Coté valeurs, Sanofi a caracolé en tête du CAC 40 grâce à des résultats cliniques réussis pour son médicament Dupixent. A l'inverse, Teleperformance, Rallye et Casino ont fini lanterne rouge respectivement au sein du CAC 40, SRD et SBF 120.