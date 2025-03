Les marchés européens progressent modestement

(AOF) - Les Bourses européennes prolongent leur rebond, soutenues par les espoirs de cessez-le-feu en Ukraine, actuellement au cœur des discussions des ministres des Affaires étrangères du G7 au Canada. La guerre commerciale connaît une accalmie précaire en l'absence de nouvelle annonce ce jeudi. Côté statistiques, la production industrielle européenne était plus vigoureuse que prévu en janvier. Vers 12h00, le CAC 40 gagne 0,32% à 8 014,65 points et l'Eurostoxx 50 progresse de 0,41% à 5 381,37 points.

En Europe, Generali perd 0,06% à 31,88 euros à la Bourse de Milan après la publication de résultats 2024 record et globalement en ligne avec les attentes. Si le résultat net a reculé de 0,6% à 3,72 milliards d'euros, le résultat d'exploitation a augmenté de 8,2% pour atteindre le niveau historiquement élevé de 7,3 milliards d'euros. Le consensus a été dépassé de 0,9%. Il a bénéficié de la forte contribution de la gestion d'actifs et de fortune. Celle-ci a vu son résultat opérationnel augmenter de 22,6% à 1,176 mil

A Paris, Mersen (-6,19% à 20,45 euros) affiche la plus forte baisse de l'indice SBF 120 après avoir fait part de perspectives prudentes pour 2025, lors de la publication de ses résultats annuels 2024. "2025 sera une année de transition en raison d'un ralentissement temporaire dans les marchés du véhicule électrique et des semiconducteurs SiC", explique l'expert des spécialités électriques et des matériaux avancé. La société a dû décaler en décembre de 2027 à 2029 ses objectifs à moyen terme qu'elle avait communiqués en mars 2023.

ID Logistics (-2,89% à 369,00 euros) recule en raison d'une marge opérationnelle en retrait de 10 points de base à 4,5% en 2024. " Le résultat opérationnel courant atterrit à 147,8 millions d'euros (contre 148,2 millions d'euros attendus, soit une progression de 17,5%) traduisant une marge opérationnelle courante de 15,7% en retrait de 10 points de base. Ce léger effritement était attendu en raison de la forte croissance qui pèse logiquement sur la rentabilité avec un nombre élevé de démarrages de nouveaux dossiers ", souligne TP Icap Midcap.

Les chiffres macroéconomiques du jour

La production industrielle, corrigée des variations saisonnières, a progressé de 0,8% dans la zone euro (contre 0,5% attendu) et de 0,3% dans l'Union européenne en janvier rapport à décembre 2024, selon les premières estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. En rythme annuel, la production industrielle est restée stable dans la zone euro (contre -0,9% attendu) et a diminué de 0,2% dans l'UE.

Aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage et les prix à la production en février sont attendus à 13h30. L'évolution hebdomadaire des stocks de gaz sera dévoilée à 15h30.

Vers midi, l'euro perd 0,19% à 1,0869 dollar.