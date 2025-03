Les marchés européens progressent, ignorant la guerre commerciale

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé en hausse malgré le manque de précisions à propos des droits douane réciproques que Donald Trump compte mettre en place à partir du 2 avril. Le président américain pourrait se montrer plus souple qu’anticipé initialement. Sur le plan économique, le climat des affaires en Allemagne est ressorti en ligne avec les attentes en mars, mais en progression par rapport à février. La confiance des ménages américains a déçu. Le CAC 40 a gagné 1,08% à 8108,59 points et l’EuroStoxx 50 1,12% à 5476,43 points.

Plus fort repli du FTSE100, Kingfisher dévisse de 13,51% à 241,90 pence. Le groupe britannique de magasins de bricolage, propriétaire des marques Castorama et Brico Dépôt en France, a vu son bénéfice imposable annuel ajusté fléchir de 7%, à 528 millions de livres sterling tout en s'attendant au mieux à une légère croissance pour l'année en cours. Pour 2025-2026, le groupe anticipe un bénéfice de 480 millions à 540 millions de livres sterling, de 6% inférieur au consensus. Le résultat opérationnel atteint 696 millions de livres, en repli de 7%, faisant ressortir une marge de 5,4% contre 5,8%.

A Paris, Renault (+1,42% à 49,92 euros) a annoncé la nomination de Josep Maria Recasens, actuel directeur opérationnel, au poste de directeur général d'Ampere à compter du 1er avril 2025. Il succède à Luca de Meo qui occupait la fonction de directeur général du spécialiste européen des véhicules électriques intelligents depuis la création de l'entreprise le 1er novembre 2023. Le groupe Renault affiche une progression de 11,3% de ses immatriculations en février, dans un marché en repli de 3%, selon les chiffres publiés par l'Acea, l'organisation européenne du secteur.

Legrand (-0,72% à 103,95 euros) lance ce mardi sa sixième feuille de route RSE pour la période 2025-2027, lors d'un événement digital en présence de Benoît Coquart, directeur général, Virginie Gatin, directrice RSE et Franck Lemery, directeur financier. Cette feuille de route en 5 axes incluant notamment une réduction de 10 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) directes et indirectes (Scopes 1&2) du groupe par rapport à 2024, le développement d'une économie plus circulaire et des efforts en matière de diversité et d'inclusion.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En Allemagne, l'indice Ifo du climat des affaires est ressorti à 86,7 en mars, à comparer avec un consensus de 86,8 et 85,3 en février.

L'indice S&P Case-Shiller des prix immobiliers dans les 20 plus grandes agglomérations américaines a progressé de 4,7% en janvier en rythme annuel, contre un consensus de 4,6%. Il avait progressé de 4,5% en décembre.

L'indice de confiance des consommateurs du Conference Board est ressorti à 92,9 en mars contre 100,1 en février. Il était attendu à 94,2.

Les ventes de logements neufs aux Etats-Unis se sont élevées à 676 000 unités en février en rythme annuel ressortant sous le consensus de 682 000. Elles s'étaient élevées à 664 000 millions d'unités en janvier.

Vers 17h45 l'euro gagne 0,09% à 1,0813 dollar.