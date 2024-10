Les marchés européens portés par les banques américaines

(AOF) - Proches de l'équilibre à midi les Bourses européennes ont clôturé la dernière séance de la semaine dans le vert après la divulgation cet après-midi des résultats meilleurs que prévu par plusieurs banques américaines. Le CAC 40 a gagné 0,48% à 7577,89 points, permettant à l'indice de gagner 0,48% sur la semaine. L'Eurostoxx50 s'est adjugé 0,65% à 5002,86 points. Aux Etats-Unis, la tendance est similaire. Le Dow Jones progresse de 0,86% vers 17h45.

Les premiers résultats trimestriels des entreprises américaines ont été publiés. La banque JPMorgan a annoncé un repli moins important que prévu de ses profits au troisième trimestre. De leur côté, la banque Wells Fargo et le gestionnaire d'actifs BlackRock ont dévoilé des profits meilleurs que prévu sur ce même trimestre.

Commentant le projet de loi de finances présenté hier, Oddo BHF estime "qu'un choc budgétaire si massif va nécessairement brider la demande intérieure" et donc que "tabler sur une croissance inchangée à 1,1% en termes réels entre 2024 et 2025 n'est pas crédible". "Il nous paraît plus probable de tabler sur une croissance française au mieux au voisinage de 0,5% en 2025", conclut l'économiste.

"L'ampleur de la consolidation proposée et le recours à des augmentations d'impôts nous rendent moins confiants dans la capacité du gouvernement à atteindre son objectif de déficit de 5% pour 2025", a prévenu pour sa part Goldman Sachs. La banque d'affaires a ainsi relevé sa prévision de déficit pour 2025 à 5,2%.

Le spread franco-allemand a, lui, légèrement progressé à 77,2 points.

Après Fitch le 11 octobre, Moody's et S&P se pencher sur la note de la France les 25 octobre et 29 novembre respectivement. "Le creusement des déficits française depuis deux ans est sans équivalent ailleurs en Europe, ce qui soulève un risque sérieux d'abaissement de la note ou de dégradation de la perspective", avertit , Oddo BHF.

Le projet de budget était connu dans ses grandes lignes s'agissant des mesures touchant les entreprises.

Côté valeurs, Stellantis a reculé après l'annonce officielle du départ à la retraite de son patron Carlos Tavares en 2026. Inversement Airbus a rassuré en maintenant sa prévision de 770 livraisons d'avions pour l'année 2024, malgré les difficultés qu'il rencontre avec ses fournisseurs.