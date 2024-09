Les marchés européens plongés dans le rouge avant le rapport sur l'emploi US

(AOF) - Les Bourses européennes poursuivent leur mouvement baissier et sont dans l'attente de la publication du rapport mensuel sur l'emploi américain, en début d'après-midi. Cet indicateur pourrait déterminer l'ampleur de la première baisse de taux de la Fed qui se réunira les 17 et 18 septembre. En zone euro, le PIB a ralenti au deuxième trimestre. A Paris, Elis dévisse fortement sur fond de spéculations sur un rachat de l'américain Vestis, valorisé 3,3 milliards de dollars en Bourse. Vers 12h, le CAC 40 perd 0,22% à 7415 points et l'Eurostoxx 50 cède 0,50% à 4791 points.

Volkswagen recule (-1,48% à 99,70 euros) à Francfort alors que le constructeur allemand envisage fermetures d'usines et licenciements pour sortir de la crise. La puissante centrale syndicale IG Metall a promis dans un communiqué publié hier une "résistance farouche" aux projets de restructuration annoncés par la direction du groupe. Le président du directoire Oliver Blume a déclaré cette semaine qu'il n'excluait plus d'engager des fermetures de sites en Allemagne, ce qui n'est jamais arrivé, provoquant la colère des représentants des salariés.

Rubis (-8,39% à 26 euros) accuse la deuxième plus forte baisse de l'indice SBF 120 au lendemain de la publication de résultats décevants au premier semestre 2024. "La dégradation des résultats est liée à l'activité Distribution d'énergies (-17% au niveau de l'EBITA à 284 millions d'euros), pénalisé par la zone Afrique (-46% à 72 millions d'euros) qui souffre d'effets techniques (paiement à l'Etat malgache au premier semestre 2023, perte de change au Nigéria) et de conditions opérationnelles difficiles au Nigéria et au Kenya", souligne Invest Securities

Elis (-16,13% à 19,39 euros) dévisse fortement sur fond de spéculations sur un rachat de l'américain Vestis, valorisé 3,3 milliards de dollars en Bourse. Elis restait sur quatre dernières séances dans le vert.

Les chiffres macroéconomiques

La production industrielle a reculé de 2,4% en juillet en Allemagne après avoir été en hausse de 1,7% en juin. Elle était attendue en repli de 0,4%.

En juillet, le solde commercial de la France s'améliore de 0,6 milliard d'euros et s'établit à - 5,9 milliards d'euros, indique l'Insee ce vendredi. Sur le mois, les exportations se maintiennent à 50,4 milliards d'euros tandis que les importations diminuent (- 0,6 milliard d'euros) pour s'établir à 56,3 milliards d'euros.

Au cours du deuxième trimestre 2024, le PIB corrigé des variations saisonnières a augmenté de 0,2% dans la zone euro et dans l'UE, par rapport au trimestre précédent, selon l'estimation rapide publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Au cours du premier trimestre 2024, le PIB avait augmenté de 0,3% dans les deux zones.

Le rapport sur l'emploi aux Etats-Unis en août sera communiqué à 14h00.

Vers 12h, l'euro avance de 0,03% à 1,1112 dollar.