Les marchés européens plombés par l'automobile, le CAC 40 sous les 8 000 points

(AOF) - Les marchés actions européens ont chuté après l’annonce de l'instauration par les Etats-Unis de droits de douane de 25% sur les importations d'automobile dès le 2 avril. Pour Jefferies, il est difficile d'imaginer qu'une politique d'une telle ampleur ne conduise pas à un mélange de représailles et d'exemptions. A Paris, Trigano a baissé car sa rentabilité devrait décliner au premier semestre. L'indice CAC 40 a cédé 0,51% à 7 990,11 points et l'EuroStoxx50 a perdu 0,62% à 5 378,09 points. L'once d'or a inscrit un nouveau plus haut absolu à près de 3060 dollars.

Le secteur automobile a plombé les indices européens ce jeudi après l'annonce par Donald Trump de droits de douane de 25 % sur tous les véhicules et pièces détachées automobiles importés aux États-Unis. Stellantis (-4,25% à 10,91 euros) très exposé aux Etats-Unis notamment comme maison-mère de Chrysler, affiche la plus forte baisse de l'indice CAC 40. Renault, moins exposé, est également affecté. Côté SBF120, les équipementiers Forvia (-1,47%), Valeo (-7,76%) et Opmobility (-4,55%) se replient également.

Trigano (-11,02% à 105,00 euros ) a affiché la plus forte baisse de l'indice SBF 120 alors que le recul de son activité pèsera nettement sur sa rentabilité au premier semestre. " L'évolution du chiffre d'affaires, la politique de réajustement des marges, ainsi que la baisse de la production " ayant pesé sur la rentabilité au premier semestre, le résultat opérationnel courant est attendu " dans une fourchette de 8% à 9% du chiffre d'affaires ". Berenberg souligne que ce chiffre est inférieur aux 12,8% publiés il y a un an et à sa prévision de 9,7%.

Air France KLM (-4,33% à 9,24 euros) a enregistré la troisième plus forte baisse de l'indice SBF120 et du marché SRD après que Deutsche Bank est passé de Conserver à Vendre sur le titre avec un objectif de cours inchangé à 8,50 euros. Le broker souligne la hausse des risques de récession en France (57% selon Bloomberg) alors que la compagnie y est exposée à 63%. Il juge par ailleurs que 2025 pourrait décevoir malgré des signaux positifs. L'objectif de cours inchangé alors que le titre a gagné 20% sur un an implique une baisse de 10%.

Les chiffres macroéconomiques

" La dette des administrations publiques au sens de Maastricht, soit la dette brute consolidée en valeur nominale, augmente de 202,7 milliards d'euros en 2024 pour s'établir à 3 305,3 milliards d'euros", selon l'Insee. Exprimée en pourcentage du PIB, la dette publique augmente à 113%, après 109,8% fin 2023 et 111,4% fin 2022. La hausse de l'endettement s'accompagne cependant d'une légère augmentation de la trésorerie (+16,7 milliards d'euros). Ainsi, la dette publique nette s'accroît moins que la dette brute, de 190,5 milliards d'euros, et s'établit à 104,7% du PIB.

La masse monétaire M3 a augmenté de 4,0% en février en rythme annuel après avoir progressé de 3,6% en janvier. Elle était attendue en hausse de 3,8%. Cet indicateur mesure la variation de la quantité totale de la devise nationale en circulation et déposée dans les banques.

Le PIB américain a progressé de 2,4% au quatrième trimestre contre 2,3% attendu. Il s'élevait à 3,1% au troisième trimestre.

Aux Etats-Unis, le déficit de la balance commerciale est ressorti à 147,91 milliards de dollars en février contre un consensus de 134,60 milliards de dollars. Il avait atteint 155,57 milliards de dollars en janvier.

Les promesses de ventes de logements ont augmenté de 2% en février aux Etats-Unis après avoir enregistré une baisse de 4,6% en janvier. Elles étaient anticipées en hausse de 0,9%.

Les stocks américains de gaz ont progressé de 37 milliards de pieds cubes de gaz au cours de la semaine écoulée en ligne avec les attentes après une hausse de 9 milliards la semaine précédente.

Vers 17h30, l'euro gagne 0,51% à 1,0796 dollar.