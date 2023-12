Les marchés européens peu animés ce mercredi

(AOF) - Les marchés européens sont proches de l’équilibre avec un biais positif. Les volumes d’échange sont faibles et devraient le rester à 2 séances de la fin de l’année. La tendance haussière de ces dernières semaines se prolonge pour les actions, soutenue par un scénario d’atterrissage en douceur de l’économie américaine et de baisses des taux de la Fed. Côté valeurs, Alstom domine le CAC40 aujourd’hui alors qu’il s’apprête à enregistrer la plus forte baisse de l’indice cette année. Vers 12 heures, le CAC 40 gagne 0,25% à 7587,81 points et l'EuroStoxx50 0,26% à 4533,25 points.

AstraZeneca (+1,15% à 10556 pence) annonce avoir conclu un accord définitif pour acquérir Gracell Biotechnologies une société biotech chinoise cotée au Nasdaq qui développe des thérapies cellulaires innovantes pour le traitement du cancer et des maladies auto-immunes. Les paiements initiaux et potentiels relatifs à cette transaction représenteront, s'ils sont réalisés, quelque 1,2 milliard de dollars, soit une prime de 86 % par rapport au cours de clôture de Gracell le 22 décembre. Le paiement initial en espèces représente environ 1 milliard de dollars, soit une prime de 62%.

Stellantis (+0,02% à 21,21 euros) s'apprête à finir l’année en tant que plus forte hausse des indices SBF 120 et CAC 40, avec un gain de quelque 60%, distançant nettement son challenger, Saint-Gobain. Le constructeur automobile franco-italo-américain a accumulé les bonnes nouvelles en termes de résultats financiers sur les 12 derniers mois, après une année 2022 elle-même exceptionnelle. Le groupe a enthousiasmé les investisseurs en accentuant sa transition vers l’électrique. Bank of America s’attend ainsi à ce qu’il soit le champion européen de la croissance pour les véhicules électriques avec batterie en 2024.

Alstom (+2% à 12,24 euros) fournira à Ferrovie del Sud Est, opérateur de transport de la région des Pouilles, deux trains à hydrogène Coradia Stream H pour remplacer les trains diesel actuels. Ce seront les premiers trains à hydrogène de la région. Ferrovie Nord Milano a en outre signé la deuxième commande de deux trains Coradia Stream H en plus des six trains déjà commandés, dans le cadre de l'accord-cadre, qui comprend l'acquisition d'un total de 14 trains. Plus fort repli du CAC 40 depuis le début de l'année, le titre Alstom perd plus de 46%.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'indice manufacturier de la Fed de Richmond en décembre sera publié à 16 heures.

Vers 12h10, l'euro gagne 0,37% à 1,1053 dollar.