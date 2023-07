Les marchés européens ont retenu leur souffle avant la Fed, Wall Street a pris acte

Les Bourses mondiales ont retenu leur souffle mercredi avant la décision de la banque centrale américaine de relever encore une fois ses taux d'intérêt comme s'y attendaient les marchés alors que les entreprises ont multiplié les publications de résultats.

En Europe, Paris a cédé 1,35%, sous l'effet d'un repli de 5,15% de l'action de LVMH, première capitalisation européenne, qui a connu sa pire séance boursière depuis mars 2022, quelques jours après l'invasion russe de l'Ukraine.

Francfort a reculé de 0,49%, Londres de 0,19% et Milan a terminé proche de l'équilibre (+0,05%).

La Bourse de New York quant à elle a peu réagi à la hausse des taux de la Fed, largement anticipée par les marchés. La Réserve fédérale a relevé d'un quart de point de pourcentage les taux au jour le jour qui se situent désormais entre 5,25% et 5,50% au plus haut depuis 22 ans.

Pour la suite à donner, Jerome Powell, le président de l'institution, a indiqué à la fois que le chemin était "encore long" pour maîtriser l'inflation mais il a indiqué que la décision n'était pas prise de relever ou non les taux à la prochaine réunion de septembre.

"La Fed conserve l'option de relever encore les taux mais elle n'en aura probablement pas besoin", a jugé Edward Moya d'Oanda. "Le processus de désinflation va continuer alors que l'économie ralentit et le monde des affaires va commencer à sentir l'impact du coût plus cher du crédit", a ajouté l'analyste.

L'actualité a été également dominée par les résultats d'entreprises.

"Les entreprises ont, à ce stade des résultats semestriels, réussi à continuer de répercuter leurs hausses de coûts de production dans leurs prix de vente et se portent globalement mieux que prévu", analyse Valérie Rizk, économiste d'Hugau Gestion.

Jeudi, ce sera au tour de la Banque centrale européenne (BCE) de se réunir.

Les taux d'intérêt des dettes souveraines européennes progressaient vers 15H55 GMT, celui de l'obligation allemande à 10 ans valait 2,48%, contre 2,42% à la clôture de la veille.

La Tech mitigée

Microsoft a perdu 3,76% à New York après des résultats meilleurs que prévu mais un ralentissement de la croissance de ses activités dans le secteur phare du cloud (informatique à distance).

A l'inverse, Alphabet, la maison mère de Google, a décollé de 5,59% après avoir ravi le marché avec 74,6 milliards de dollars de chiffres d'affaires et 18,4 milliards de bénéfice net au deuxième trimestre.

Après la clôture, Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) qui a terminé en hausse de 1,39%, progressait encore de 4,44% à 311 dollars dans les échanges électroniques vers 20H40 GMT, grâce à des résultats meilleurs qu'attendus.

Quant à Snap, maison mère du réseau social Snapchat, son action a lâché 14,23% après avoir annoncé un nouveau recul de son chiffre d'affaires trimestriel. L'entreprise s'attend à voir la baisse se poursuivre sur les trois mois suivants.

Le luxe manque de clinquant

Les résultats du leader mondial du luxe LVMH ont jeté un froid sur tout le secteur.

Si son bénéfice a progressé de 30% au premier semestre, les analystes ont vu dans le repli des ventes aux Etats-Unis au deuxième trimestre les prémices d'une croissance moins forte.

Rio Tinto s'effrite

Le géant minier anglo-australien Rio Tinto a perdu 3,06% après l'annonce d'un bénéfice net en chute de plus de 40% au premier semestre 2023, rongé par la baisse des cours des plusieurs métaux et minerais.

Dans son sillage, tout le secteur minier s'est effrité et a pesé sur la Bourse de Londres.

Devises et matières premières

Les prix du pétrole ont reculé mercredi, après un record en trois mois la veille et une réduction moins importante que prévu des stocks américains de brut.

Le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en septembre, a cédé 0,86% à 82,92 dollars. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison le même mois, a perdu 1,06% à 78,78 dollars.

Le dollar reculait légèrement face à l'euro après un sommet en deux semaines atteint la veille. Le billet vert perdait 0,28% à 1,1086 dollar pour un euro vers 20H40 GMT.

Le bitcoin gagnait 1,43% à 29.635 dollars.

