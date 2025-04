Les marchés européens ont rebondi avant les droits de douane américains

(AOF) - Les Bourses européennes ont fini cette première séance d’avril en hausse après plusieurs séances consécutives de baisse. Donald Trump a prévu de dévoiler mercredi de nouveaux droits de douane dits "réciproques" qui pourraient atteindre 20% sur la plupart des importations. Avant le rapport ADP demain et les chiffres de l’emploi américain vendredi, les investisseurs ont pris connaissance des ouvertures de postes en février, inférieurs aux attentes selon le rapport Jolts. L'indice CAC 40 a rebondi de 1,10% à 7876,36 points. L'EuroStoxx50 a, lui, progressé de 1,38% à 5320,69 points.

En Europe, Travis Perkins a dévissé de 8,97% à 500,65 pence à la Bourse de Londres. Le groupe de matériaux de construction britannique a accusé au titre de son exercice 2024 une perte nette de 77,4 millions de livres sterling contre un bénéfice de 38,1 millions de livres un an plus tôt. Le chiffre d'affaires ressort à 4,61 milliards de livres sterling, en ligne avec le consensus et après 4,84 milliards de livres sterling en 2023. Le dividende final s'élève à 0,145 livre, contre 0,18 livre par action il y a un an.

A Paris, Michelin (+1,08% à 32,76 euros) a annoncé hier que TBC, sa coentreprise avec le Japonais Sumitomo, a conclu un accord visant à céder son réseau de franchise Midas au groupe américain Mavis Tire Express Service Corp. La transaction " devrait avoir un impact favorable en 2025 sur le résultat net du groupe Michelin d'environ 200 millions de dollars américains ". TBC considère les activités de grossisme, distribution et "Big O Tires" comme ses activités cœur, bénéficiant d'une taille et d'un réseau de premier ordre, alors que l'activité de Midas repose principalement sur l'entretien automobile.

McPhy Energy dévisse de 30,32% à 0,6020 euro, soit son niveau le plus faible depuis son introduction en Bourse il y a 10 ans. A l'occasion de la présentation de résultats 2024 dégradés, le spécialiste des équipements de production d'hydrogène a prévenu qu'il était confronté " à une incertitude significative sur la continuité d'exploitation ". Affichant 39,6 millions d'euros de trésorerie au 31 décembre 2024, McPhy Energy juge " disposer de la latitude financière nécessaire à la poursuite de son activité jusqu'à la fin du premier semestre 2025 et reste en recherche active de solutions ".

Les chiffres macroéconomiques du jour

En France, l'indice des directeurs d'achat (PMI) manufacturier est ressorti à 48,5 en mars selon une nouvelle estimation, contre un consensus de 48,9 après 45,8 en février, a indiqué S&P Global. Il a cependant atteint un sommet de 26 mois. Un indice sous 50 signale une contraction du secteur.

En zone euro, l'indice des directeurs d'achat (PMI) manufacturier est ressorti à 48,6 en mars, contre un consensus de 48,7 après 47,6 en février, a indiqué S&P Global. Si cet indicateur « continue de signaler une détérioration de la conjoncture du secteur manufacturier de la zone euro, il n’indique toutefois qu’une contraction modérée et la plus faible depuis janvier 2023 ». S&P Global souligne par ailleurs que la production de ce secteur a progressé le mois dernier pour la première fois depuis 2 ans.

Le secteur manufacturier allemand a enregistré une moindre contraction en mars, a indiqué S&P Global. L'indice des directeurs d'achat (PMI) pour ce secteur est passé de 46,5 à 48,3 entre février et mars. Il était attendu à 48,4. S&P Global souligne que la production manufacturière a progressé le mois dernier, pour la première fois depuis près de 2 ans.

Le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 2,2% en mars 2025, comme attendu, contre 2,3% en février selon une estimation rapide publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Il est passé de 2,6% à 2,4% pour sa version core, sachant que le consensus s'élevait à 2,5%

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier ressort à 50,2 en mars contre 52,7 en février, a indiqué S&P Global.Il était anticipé à 49,8. Un indice supérieur à 50 signale une expansion du secteur.

L'indice des directeurs d'achat (ISM) manufacturier est en revanche ressorti à 49 en mars après 50,3 en février, alors qu'il était attendu à 49,5. Sa composante prix payés a bondi à 69,4 en mars contre 62,4 en février et un consensus de 64,6.

Le rapport JOLTS du Département américain au Travail a fait ressortir 7,568 millions d'ouvertures de postes en février, le consensus étant de 7,690 millions. Un mois plus tôt, ces ouvertures de postes étaient au nombre de 7,762 millions.

Les dépenses de construction ont augmenté de 0,7% en février. Elles étaient attendues en hausse de 0,3% après une baisse de 0,5% en janvier.

Vers 17h50, l'euro perd 0,15% à 1,0805 dollar.