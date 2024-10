Les marchés européens font preuve d'indécision

Vendredi soir, Fitch a abaissé la perspective de la note de crédit de la France de stable à négative et a maintenu la note à AA-.

Plus fort repli de l'indice SBF 120, Pluxee trébuche de 6,34% à 16,86 euros. La société issue de la scission de l'activité services avantages et récompenses du groupe Sodexo est pénalisée par un abaissement de recommandation de Goldman Sachs, qui est passé de Neutre à Vendre alors que l'objectif de cours a été réduit de 30,5 à 18 euros, selon une source de marché. La banque d'affaires table sur une révision à la baisse des prévisions du consensus concernant les résultats 2025-2026 du groupe. Ce dernier présentera ses résultats annuels, le 31 octobre.

(AOF) - Les Bourses européennes évoluent dans le désordre en cette première séance d'une semaine, qui sera marquée par la décision de politique monétaire de la BCE. Le secteur du luxe recule après le point de presse du ministère des finances chinois du week-end dernier. Il "n'a pas précisé le montant des nouveaux fonds destinés à la relance et n'a pas annoncé de plans supplémentaires pour soutenir la consommation", relève Commerzbank. Vers 12h10, le CAC 40 perd 0,31% à 7554,12 points tandis que l’EuroStoxx50 grappille 0,03% à 5005,28 points.

