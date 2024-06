Les marchés européens et EssilorLuxottica rebondissent

A l'occasion du salon mondial de la défense et de la sécurité Eurosatory, Thales (+1,33% à 152,30 euros) a officialisé plusieurs accords ce lundi. Le spécialiste des technologies de défense a signé avec le CEA un nouveau partenariat dans le domaine de l'intelligence artificielle générative d'une durée initiale de 3 ans et renouvelable. Le CEA apportera ainsi son savoir-faire dans les IA génératives multimodales (fondées sur les textes, les images, l'audio, les signaux électromagnétiques, les données structurées…).

Après deux séances de baisse de suite, EssilorLuxottica (+2,64% à 206,30 euros) a rebondi, affichant l'une des plus fortes hausses du CAC 40, soutenu par une note d'UBS. Le broker a modifié sa recommandation sur le lunettier franco-italien passant de Neutre à l'Achat, tout en rehaussant son objectif de cours de 181 à 232 euros. "La taille d'EssilorLuxottica et ses capacités d'exécution lui permettent de lancer avec succès de nouveaux produits. Par conséquent, la croissance de son chiffre d'affaires devrait s'accélérer à environ 6% contre un consensus d'environ +5%", explique UBS.

Le titre ING (+2,87% à 15,77 euros) a affiché l'une des plus fortes hausses de l'indice AEX alors que la banque néerlandaise a dévoilé un objectif de rentabilité supérieur aux attentes à l'horizon 2027 à l'occasion de sa journée investisseurs. Elle cible une rentabilité des capitaux propres de 14%, soit 0,4 point au-dessus du consensus. Entre 2024 et 2027, ING vise par ailleurs une croissance annuelle moyenne de ses revenus de 4% à 5%, sachant qu'ils sont attendus à environ 22 milliards d'euros en 2024.

(AOF) - En fort repli la semaine dernière du fait des incertitudes liées aux prochaines élections législatives en France, les Bourses européennes ont rebondi ce lundi. Ce rebond reste cependant très fragile. Côté valeurs, après deux séances d'affilée dans le rouge, EssilorLuxottica a rebondi au sein du CAC 40, soutenu par le changement de recommandation d'UBS. L'indice phare de la place parisienne a gagné 0,91% à 7571 points, après avoir enregistré la semaine dernière sa plus mauvaise performance depuis 2022. L'Eurostoxx50 a progressé de 0,85% à 4880 points.

Les marchés européens et EssilorLuxottica rebondissent

