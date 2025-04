Les marchés européens encore perturbés par la guerre commerciale sino-américaine

(AOF) - Après un début de séance positif, les marchés européens ont clôturé en baisse, hormis le FTSE 100 qui a gagné 0,64%. Cette séance de vendredi a été marquée par un nouvel épisode dans la guerre commerciale que se livrent les Etats-Unis et la Chine. Le CAC 40 a perdu 0,30% à 7104,80 points. L'indice phare de la place parisienne a cédé 2,3% sur la semaine après avoir connu plusieurs séances particulièrement volatiles. Les marchés américains ont basculé dans le rouge en cours de séance : le Dow Jones se replie de 0,26% vers 17h40.

La situation reste tendue sur le marché des taux, avec un rendement du 10 ans américain progressant de 10,9 points de base à 4,545%.

L'indice de volatilité Vix, qui mesure le degré d'incertitude sur les marchés, s'apprête à terminer la semaine à un peu plus de 45. Il avait dépassé 80 lors de la dernière financière et de la pandémie de Covid.

Au cours de cette séance, les Bourses européennes ont reculé à la suite de la nouvelle riposte de la Chine contre les Etats-Unis. Pékin a porté ses droits de douane à 125% sur tous les produits américains à compter du 12 avril contre 84% précédemment.

" L'imposition par les États-Unis de droits de douane anormalement élevés à la Chine constitue une violation grave des règles du commerce international, des lois économiques fondamentales et du bon sens. Il s'agit d'une pratique totalement unilatérale d'intimidation et de coercition ", a annoncé le ministère des finances chinois. Pékin a indiqué aujourd'hui qu'étant donné que les produits américains ne sont " plus commercialisables en Chine ", elle ne prendrait plus de mesures de rétorsion.

La BCE surveille la situation

De son côté, le président chinois Xi Jinping a appelé l'Union européenne à "résister ensemble" face à la guerre commerciale de Donald Trump.

La Banque centrale européenne " surveille cette situation et est toujours prête à intervenir " en utilisant " les instruments dont elle dispose ", si une guerre commerciale menace la stabilité financière, a déclaré sa présidente, Christine Lagarde.

Mercredi dernier, Donald Trump avait fait volte-face en annonçant une pause de 90 jours sur les droits de douane réciproques, à l'exception de la Chine. Les droits de douane sur les produits chinois ont été portés à 145%.

Emmanuel Macron a déclaré sur son compte X que " la suspension partielle des tarifs américains pour 90 jours est un signal et une porte ouverte à la négociation. Mais cette pause reste fragile. Fragile, car les droits de 25% sur l'acier, l'aluminium et l'automobile et les tarifs à 10% sur tous les autres produits sont toujours là. Ils représentent 52 milliards d'euros pour l'Union européenne ".

Les consommateurs américains perdent confiance

La situation économique aux Etats-Unis pèse sur la confiance des ménages. L'indice de l'université du Michigan sur la confiance des consommateurs est tombé à 50,8 en avril contre 57 en mars. Il était attendu à 54. Ils s’inquiètent de l'impact inflationniste de la politique commerciale de l'administration Trump. Les anticipations d'inflation à 12 mois et sur cinq ans de l'indice Michigan se sont élevées à 6,7% - au plus haut depuis 1981 - et 4,4% respectivement contre 5% et 4,1% en mars.

Par ailleurs, les investisseurs surveilleront la nouvelle décision de politique monétaire de la BCE à l'issue de sa réunion qui aura lieu les 16 et 17 avril prochains.

" Nous nous attendons à ce que la Banque centrale européenne baisse ses taux de 25 points de base lors de sa réunion du 17 avril, conformément aux attentes du marché, ramenant ainsi le taux de dépôt à 2,25% et poursuivant la série de baisses entamée l'été dernier. Les craintes d'une guerre commerciale mondiale ont anéanti l'espoir d'une reprise économique durable dans la zone euro en 2025 ", souligne Michael Krautzberger, global CIO fixed income chez AllianzGI.

Côté valeurs, Stellantis a fini lanterne rouge du CAC 40 après la présentation d'estimations de facturations décevantes au premier trimestre. Aux Etats-Unis, les banques américaines ont dévoilé leurs résultats du premier trimestre. Morgan Stanley et JPMorgan ont dépassé les attentes à la faveur du dynamisme du courtage d'actions.