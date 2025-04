Les marchés européens en repli après la riposte chinoise, Stellantis recule

(AOF) - Les Bourses européennes ont basculé dans le rouge en cours de matinée. Ce changement de tendance s’est confirmé à la suite de la nouvelle riposte de la Chine envers les Etats-Unis. Pékin porte ses droits de douane à 125% sur tous les produits américains à compter du 12 avril. Les droits de douane sur les produits chinois ont été portés à 145%, a précisé hier la Maison Blanche et non plus 125%. Côté valeurs, Stellantis affiche la plus forte baisse du CAC 40 après la présentation d’estimations de facturations décevantes au premier trimestre. Vers 12h, le CAC 40 perd 0,30% à 7104 points.

En Europe, BP (-1,86% à 335,25 euros) affiche une des plus fortes baisses du FTSE 100 après avoir fait un point d'activité décevant. La production en amont au premier trimestre être inférieure à celle du trimestre précédent. Dans le segment "gaz et énergies à faibles émissions de carbone", les réalisations, par rapport au trimestre précédent, devraient être globalement stables. Les résultats de la distribution et du négoce du gaz devraient être faibles.

A Paris, Stellantis (-5,77% à 7,517 euros) affiche la plus forte baisse du CAC 40 après la présentation d'estimations de facturations décevantes au premier trimestre. Pénalisées par l'Amérique du Nord, elles ont baissé de 9% à 1,2 million d'unités au niveau mondial. Le constructeur automobile invoque "la baisse de la production en Amérique du Nord en conséquence d'une période prolongée de vacances en janvier" et en Europe élargie "l'impact conjugué de la transition vers de nouveaux produits et de la baisse des volumes de véhicules utilitaires légers".

Rubis (+7,73% à 25,08 euros) a reçu une notification de franchissement de seuils statutaires informant la société que, les 7 et 8 avril 2025, le concert Molis a franchi les seuils statutaires de 6%, 7%, 8% et 9% des actions ordinaires et des droits de vote de Rubis. Le Concert Molis se compose de Compagnie nationale de navigation, Patrick Molis, Jade Molis, Agathe Molis, Victoire Molis et Charles Gravatte. De manière autonome, Compagnie nationale de navigation de manière autonome a franchi les seuils statutaires de 6%, 7%, 8% et 9% des actions ordinaires et de 6%, 7% et 8% des droits de vote de Rubis.

Les chiffres macroéconomiques

Le taux d'inflation en Allemagne a été confirmé à 2,2 % en mars 2025 en rythme annuel, a indiqué Destatis selon des données préliminaires. En données harmonisées permettant la comparaison avec les autres pays européens, elle a été confirmée à 2,3 % en mars 2025.

Aux Etats-Unis, les prix à la production en mars sont attendus à 14h30 et l'indice de l'université du Michigan sur la confiance des consommateurs en avril à 16 heures.

Vers 12h, l'euro gagne 1,49% à 1,1363 dollar.