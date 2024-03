Les marchés européens en petite hausse avant la BCE ; Teleperformance plonge

(AOF) - Avant la décision de politique monétaire de la BCE, les Bourses européennes évoluent en territoire positif à l'exception du Footsie. Côté valeurs Teleperformance ferme la marche de l'indice phare de la place parisienne, portant le repli du titre à plus de 30% depuis le début de l'année. Le spécialiste de la gestion de la relation client a fait état de comptes annuels "décevants" selon Invest Securities. JCDecaux est également sanctionné au lendemain de la publication de ses résultats 2023. Vers 12h, le CAC 40 gagne 0,10% à 7962 points et l'Eurostoxx 50 avance de 0,29% à 4929 points.

Groupe allemand de mode, Hugo Boss dévisse de 16,34% à 52,74 euros à Francfort après avoir dévoilé des perspectives inférieures aux attentes, en parallèle de la présentation ce matin de ses résultats annuels 2023. Toutefois, pour la première fois dans son histoire, les ventes de la société ont franchi le seuil des 4 milliards d'euros, dépassant ainsi l'objectif de ventes à moyen terme avec deux ans d'avance. La croissance a une fois de plus été généralisée, toutes les marques, régions et canaux de distribution ayant affiché une progression à deux chiffres. Les chiffres macroéconomiques.

Teleperformance ferme la marche de l'indice phare de la place parisienne, plongeant de 19,20% à 90,38 euros sur fond d'un repli du titre de plus de 30% depuis le début de l'année. Le spécialiste de la gestion de la relation client a fait état de comptes annuels " décevants" selon Invest Securities et de perspectives prudentes pour 2024 en raison "d'un contexte macroéconomique volatil". Le groupe a enregistré en 2023 un résultat net part du groupe de 602 millions d'euros contre 643 millions un an auparavant.

Deuxième plus forte baisse de l'indice SBF 120, JCDecaux recule de 7,75% à 17,97 euros. Le spécialiste de l'affichage extérieur n'obtient pas la faveur des investisseurs au lendemain de la publication de ses résultats annuels. Le groupe a pourtant retrouvé un niveau d'activité plus élevé qu'en 2019, dévoilant un résultat net part du groupe de 209,2 millions d'euros, en hausse de 58,3% en 2023. Sa marge opérationnelle ajustée atteint 663,1 millions d'euros, en hausse de 10% et représentant 18,6 % du chiffre d'affaires ,soit 40 points de base de plus de plus que l'année dernière.

Les investisseurs attendent la décision de politique monétaire de la BCE à 14h15.

Aux Etats-Unis, la balance commerciale en janvier, la productivité et le coût unitaire du travail au quatrième trimestre, mais aussi les inscriptions hebdomadaires au chômage seront connus 14h30.

Le témoignage semestriel du président de la Fed devant la commission bancaire, du logement et des affaires urbaines du Sénat américain est prévu à 16 heures.

L'euro perd 0,01% à 1,0897 dollar.