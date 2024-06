Les marchés européens en ordre dispersé, l'inflation ralentit en France

(AOF) - Les indices européens évoluent en ordre dispersé. Plusieurs statistiques françaises ont été publiées ce matin. L’inflation en données harmonisées s’élèverait à 2,5% en juin 2024 en France, en ligne avec les attentes. Cet après-midi, les investisseurs vont prendre connaissance des chiffres de l'indice des prix PCE. Du côté des valeurs, L'Oréal est lanterne rouge du CAC 40. Le groupe anticipe désormais une croissance du marché mondial comprise entre 4,5% et 5% pour 2024 contre plus de 5% auparavant. Vers 12h, le CAC 40 perd 0,36% à 7503 points. L'Eurostoxx50 gagne 0,31% à 4917 points.

Nokia se renforce dans les équipements de transmission optique et les investisseurs apprécient. L'action de l'équipementier télécoms finlandais gagne 1,41% à 3,54 euros. Il rachètera la société américaine Infinera, pour une valeur d'entreprise de 2,3 milliards de dollars. Nokia propose 6,65 dollars par actions, soit une prime de 28% par rapport au cours de clôture du 26 juin. L'opération devrait avoir un effet relutif sur le bénéfice par action en comparable de Nokia au cours de la première année suivant la conclusion de l'opération. Cet impact relutif dépassera 10% d'ici à 2027.

Hier, lors d'un événement organisé par JP Morgan, le PDG de L'Oréal Nicolas Hieronimus a reconnu que le marché de la beauté était un peu moins porteur que prévu en raison de la dynamique décevante de la Chine. 1, le rebond en Chine ne se matérialisant pas comme prévu. Par conséquent, l'action du géant des cosmétiques enregistre la plus forte baisse du CAC 40, perdant 2,81% à 410,95 euros.

La saga Atos (-13,79% à 1 euro) continue. Le groupe informatique en difficulté a été informé par David Layani et Helen Lee Bouygues de leur démission avec effet immédiat du conseil d'administration, et de leur intention d'une sortie de Onepoint du capital de la société. David Layani, le président et fondateur de Onepoint, et Helen Lee Bouygues avaient été cooptés en tant qu'administrateur en février dernier après que le spécialiste de la transition numérique est devenu l'actionnaire de référence d'Atos fin 2023, avec 11,4% de son capital. Le consortium mené par Onepoint a indiqué mercredi avoir mis fin aux négociations avec Atos, qui avait choisi leur offre de restructuration financière.

Les chiffres macroéconomiques du jour

À la fin du premier trimestre 2024, la dette publique au sens de Maastricht s’établit à 3 159,7 milliards d'euros soit une augmentation de 58,3 milliards d'euros, après +6,4 milliards au trimestre précédent, indique l'Insee ce vendredi. Exprimée en pourcentage du produit intérieur brut (PIB), elle s’établit à 110,7 %, après 109,9 % au quatrième trimestre 2023.

En mai, les prix de production de l’industrie française diminuent sur un mois pour le sixième mois consécutif (-1,2 % après -2,8 % en avril), indique l'Insee ce vendredi. Ils diminuent à la fois pour les produits destinés au marché français (-1,4 % après -3,6 %) et pour ceux destinés aux marchés extérieurs (-0,4 % après -0,3 %). Sur un an, les prix de production de l’industrie française sont en baisse pour le onzième mois consécutif (-5,1 % après -5,4 % en avril). Ils se situent environ 18 % au-dessus de leur niveau moyen de 2021.

En mai, les dépenses de consommation des ménages en biens rebondissent sur un mois (+1,5 % en volume après ‑0,9 % en avril – données révisées), rapporte l'Insee ce vendredi. Ce rebond s’explique par l'augmentation de la consommation alimentaire (+2,4 %) et de la consommation d'énergie (+3,9 %). La consommation en biens fabriqués diminue légèrement (‑0,3 %).

Sur un an, l'indice des prix à la consommation harmonisé augmenterait de 2,5% en juin 2024 en France, en ligne avec les attentes, après 2,6% en mai.

Aux Etats-Unis, le revenu et la consommation des ménages en mai seront annoncés à 14h30 tout comme l'indice des prix PCE en mai.

L'indice des directeurs d'achat de Chicago en juin sera publié à 15h45 avant l'indice des confiance des consommateurs de l'Université du Michigan a 16h.

Vers 12h, l'euro gagne 0,03% à 1,0707 dollar.