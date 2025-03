Les marchés européens en ordre dispersé avant la Fed

(AOF) - Les indices européens évoluent en ordre dispersé avant la décision de politique monétaire de la Fed à 19h. Si un statu quo est attendu, les investisseurs seront surtout attentifs aux déclarations de son président Jerome Powell sur la santé de l'économie américaine. Ce matin, la Banque du Japon a maintenu sans surprise son taux directeur à 0,50%. Sur le plan géopolitique, Donald Trump et Vladimir Poutine se sont accordés hier sur une trêve temporaire limitée aux infrastructures énergétiques ukrainiennes. Vers 12h, le CAC 40 gagne 0,43% à 8149 points et le DAX40 perd 0,31% à 23305,40 points.

En Europe, Südzucker (+0,77% à 11,81 euros) progresse légèrement à Francfort alors que les résultats sur l'exercice 2024/2025 ont moins reculé qu'anticipé. Le groupe allemand spécialisé dans la production de sucre a vu son Ebitda considérablement diminuer sur un an : de 1,138 milliard d'euros à 715 millions d'euros. Il reste supérieur à ses prévisions : 550-650 millions d'euros. Le résultat d'exploitation a également fortement baissé pour atteindre environ 340 millions d'euros contre 947 millions il y a un an. Il dépasse également ses attentes : fourchette entre 175 et 275 millions d'euros.

Deezer se replie de 10,07% à 1,34 euro au lendemain de la publication de ses comptes 2024 d'où ressort une perte divisée de moitié, à 26 millions d'euros. Un an plus tôt, celle-ci s'élevait à 59,6 millions d'euros. La plateforme de streaming a enregistré un Ebitda ajusté négatif de 4 millions contre 28,8 millions un an auparavant, avec une marge brute ajustée s'élevant à 133,7 millions d'euros, en hausse de 21,2 %. Le chiffre d'affaires atteint 541,7 millions d'euros, en croissance de 11,8% et s'affichant supérieur aux attentes du marché : 535 millions d'euros

Deuxième plus forte baisse du marché SRD, Assystem flanche de 8,40% à 38,15 euros après avoir présenté des perspectives 2025 prudentes. " Au regard des tendances observées en ce début d'exercice sur les activités et géographies du groupe et en tenant compte d'un environnement économique et géopolitique incertain ", le groupe d'ingénierie anticipe une légère croissance organique de son chiffre d'affaires consolidé et une stabilité de la marge opérationnelle d'activité.

Les chiffres macroéconomiques

Le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est établi à 2,3% en février 2025, contre 2,5% en janvier. Un an auparavant, il était de 2,6%. Le taux d'inflation annuel de l'Union européenne s'est établi à 2,7% en février 2025, contre 2,8% en janvier. Un an auparavant, il était de 2,8%. Ces chiffres sont publiés par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Les taux annuels les plus faibles ont été observés en France (0,9%), en Irlande (1,4%) et en Finlande (1,5%).

Aux Etats-Unis, l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole sera publiée à 15h30 et la décision de politique monétaire de la Fed à 19 heures.

Vers 12h, l'euro perd 0,37% à 1,0900 dollar.