Les marchés européens en ordre dispersé après le second discours de Jérôme Powell

(AOF) - Les Bourses européennes ont clôturé en ordre dispersé après l'intervention de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, devant la Chambre des Représentants. Le CAC 40 a perdu 0,20% à 7 324,76 points tandis que l'Eurostoxx 50 a gagné 0,31% à 4 292,18 points. Même divergence à Wall Street avec un Dow Jones qui perd 0,42% vers 17h45 tandis que le Nasdaq gagne 0,03%.

Jerome Powell a semblé nuancer ce jour devant le Comité des services financiers de la Chambre des représentants les propos tenus hier devant le Sénat cette fois. Après avoir indiqué mardi que la Fed pourrait accélérer la hausse des taux, il a souligné ce mercredi qu'aucune décision n'a été prise concernant l'ampleur du resserrement monétaire prévu ce mois-ci. Celui-ci dépendra des statistiques à venir. Parmi celles-ci, le rapport sur l'emploi pour février est particulièrement attendu vendredi.

Après avoir franchi ce matin à la hausse puis à la baisse la barre des 4%, les taux américains à dix ans affichent un recul de plus de 4 points de base à 3,92% après les déclarations du président de la Fed.

Cette baisse intervient alors même que deux chiffres publiés ces dernières heures attestent d'une économie américaine en meilleure forme que prévu: selon le rapport JOLTS du Département américain du Travail, il y a eu 10,824 millions d'ouvertures de postes en janvier aux Etats-unis, au-dessus du le consensus de 10,50 millions. 242 000 postes ont par ailleurs été créés dans le secteur privé américain en février, selon l'enquête ADP pour seulement 200 000 créations attendues par les analystes.

Côté valeurs, Thales a clôturé à l'avant dernière place du CAC 40, ses objectifs n'ayant pas totalement convaincu les analystes. Euroapi a chuté de plus de 20% après avoir annoncé un creusement de ses pertes en 2022 et décalé d'un an son objectif d'une marge de Core EBITDA supérieure à 20 %.

En revanche, les bons résultats d'Eurazeo ont été salués, de même que ceux d'Elis. En Allemagne, Continental a affich la plus forte hausse du DAX après la présentation d'objectifs 2023 meilleurs que prévu.