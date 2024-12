Les marchés européens en méforme après les PMI

(AOF) - Les marchés actions européens évoluent dans le rouge après la publication des indices PMI. En zone euro, le PMI manufacturier est quasiment en ligne avec les attentes en décembre. Côté valeurs, la scission du conglomérat Vivendi en 4 entités est effective depuis ce lundi avec la première cotation de Canal+ à Londres, de Havas à Amsterdam, et de Hachette à Paris. La capitalisation boursière de Vivendi est désormais divisée par quatre par rapport à la fin de la semaine passée. Vers 12h05, le CAC 40 perd 0,69% à 7358 points et l'Eurostoxx 50 cède 0,43% à 4946 points.

Allianz (-0,13% à 301,70 euros) a annoncé avoir retiré son offre visant à prendre une participation majoritaire au sein de l'assureur singapourien Income Insurance. L'assureur allemand avait soumis une proposition le 17 juillet dernier. Cette décision de retrait intervient ce lundi suite à l'annonce faite par le gouvernement singapourien le 14 octobre dernier. Singapour a exprimé des inquiétudes quant à la transaction proposée. Le ministre de la culture, de la communauté et de la jeunesse, Edwin Tong, a estimé que "cette opération ne serait pas dans l'intérêt public".

Après quatre précédentes séances dans le rouge, Vivendi se redresse de fort belle manière, flambant de 35,92% à 2,50 euros. Depuis ce lundi, la scission du conglomérat en 4 entités est effective, avec la première cotation de Canal + (-23,22% à 244,92 pence) à Londres, de Havas (+6,93% à 1,91 euros) à Amsterdam et de Hachette (+26,43% à 1,41 euro) à Paris. La capitalisation boursière de Vivendi est désormais divisée par quatre par rapport à la fin de la semaine passée et à la scission effective des titres, à un peu plus de 2,5 milliards d'euros.

Hopium (-23,75% à 0,006 euro) voit son cours s'effondrer après la présentation vendredi de son projet de plan de redressement, qui prévoit pour le premier trimestre 2025 une augmentation de capital d'un montant cible de 8 millions d'euros, impliquant une importante dilution pour les actionnaires qui n'y participeraient pas ou partiellement. Cette décision "s'inscrit dans la continuité du recentrage stratégique de son activité sur le développement de systèmes piles à combustible à destination du marché des transports lourds", précise la société.

Les chiffres macroéconomiques

En France, l'indice des directeurs d'achat (PMI) manufacturier est ressorti à 41,9 en décembre contre un consensus de 43,2 après 43,1 en novembre, a indiqué S&P Global. Le PMI des services s'établit à 48,2 contre 46,9 de consensus après 46,9 le mois précédent.

En Allemagne, l'indice des directeurs d'achat (PMI) manufacturier est ressorti à 42,5 en décembre contre un consensus de 43,1 après 43 en novembre, a indiqué S&P Global. Le PMI des services s'établit à 51 contre 49,5 de consensus après 49,3 le mois précédent.

En zone euro, l'indice des directeurs d'achat (PMI) manufacturier est ressorti à 45,2 en décembre contre un consensus de 45,3 après 45,2 en novembre, a indiqué S&P Global. Le PMI des services s'établit à 51,4 contre 49,5 de consensus après 49,5 le mois précédent.

Aux Etats-Unis, les indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en décembre seront publiés à 15h45.

Vers 12h05, l'euro recule de 0,27% à 1,0491 dollar.