Les marchés européens en légère hausse avant la Fed

(AOF) - Hormis le footsie britannique, les indices européens évoluent en petite hausse avant le verdict de la Fed qui devrait abaisser mercredi ses taux de 25 points de base. La Banque du Japon et la Banque d'Angleterre feront part jeudi de leur décision et devraient laisser leurs taux inchangés. Côté valeurs, Vivendi est pénalisé par un abaissement de recommandation de Deutsche Bank, qui est passé de Achat à Conserver. Plusieurs statistiques américaines sont au programme de ce mardi. Vers midi, le CAC 40 gagne 0,28% à 7 376,77 points et l'Eurostoxx 50 avance de 0,32% à 4 962,70 points.

Nucera (+8,94% à 9,75 euros), la filiale du groupe allemand Thyssenkrupp spécialisée dans l'hydrogène, progresse en Bourse après l'annonce ce mardi de prévisions favorables pour l'exercice 2024/2025. "Les perspectives de croissance à long terme de Thyssenkrupp Nucera restent intactes. Nous disposons d'une base financière solide et sommes parfaitement positionnés pour croître sur le marché de l'hydrogène vert grâce à notre technologie, nos produits et nos employés", a déclaré Werner Ponikwar, PDG du groupe, en parallèle de la présentation des résultats annuels 2023/2024.

Vivendi (-8,09% à 2,40 euros) ferme la marche de l'indice phare de la place parisienne après avoir flambé hier, au cours d'une séance matérialisant la scission du conglomérat en quatre entités. Le groupe de communication est pénalisé ce mardi par un abaissement de recommandation de Deutsche Bank. "Compte tenu du potentiel de hausse limité à partir des niveaux actuels et de l'absence de catalyseurs à court terme, nous rétrogradons l'action d'Achat à Conserver, avec une cible de 2,90 euros", précise la banque d'affaires allemande.

Airbus (+1,84% à 160,76 euros) affiche la plus forte hausse du CAC 40, bénéficiant du relèvement de recommandation de Deutsche Bank. Le broker passe de "Conserver" à "Acheter", avec un objectif de cours rehaussé de 155 à 185 euros. "Notre changement de cible est motivé par le passage à un horizon d'évaluation de 2027 qui s'appuie sur des volumes plus élevés et un meilleur levier opérationnel. Ce changement intervient au bon moment, compte tenu de notre plus grande confiance dans la capacité d'Airbus à réaliser sa montée en puissance après une année 2024 agitée", explique le broker.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le taux de chômage au Royaume-Uni en octobre est en ligne avec les attentes : +4,3%. Il s'élevait à +4,3% le mois dernier.

La zone euro a enregistré un excédent de 6,8 milliards d’euros dans ses échanges de biens avec le reste du monde en octobre 2024, contre un excédent de 9,4 milliards d’euros un an plus tôt, selon les premières estimations dévoilées par Eurostat, l’office statistique de l’Union européenne.

L'indice Zew du sentiment économique des investisseurs en zone euro est ressorti à 17 en décembre contre un consensus de 12,2 après 12,5 en novembre.

En Allemagne, l'indice Ifo du climat des affaires est ressorti à 84,7 en décembre, à comparer avec un consensus de 85,5 et 85,6 en novembre.

Aux Etats-Unis, les données sur les ventes au détail en novembre seront publiées à 14h30 et celles sur la production industrielle en novembre à 15h15.

Aux Etats-Unis, les stocks des entreprises en octobre et l'indice NAHB du marché immobilier seront communiqués à 16h.

A la mi-séance, l'euro cède 0,17% à 1,0492 dollar.