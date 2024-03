Les marchés européens en légère hausse, Atos décroche

(AOF) - Les marchés actions européens évoluent en petite hausse. A Paris, Atos enregistre une des plus fortes baisses du SBF 120. Le groupe informatique a annoncé une perte nette annuelle record de plus de 3 milliards d’euros et vouloir obtenir un plan de refinancement d’ici juillet. En attendant les données sur l'inflation aux Etats-Unis vendredi, les chiffres du déficit public en France ont été publiés ce matin. Il s’établit à 154 milliards d’euros pour 2023, soit 5,5% du PIB, après 4,8% en 2022. Vers 12h, le CAC 40 gagne 0,15% à 8163 points et l'Eurostoxx 50 avance de 0,31% à 5059 points.

L'action Asos (+9,99% à 380,80 pence) bondit à Londres à la faveur d'une nette progression de son flux de trésorerie au premier semestre 2024, en dépit d'un recul supérieur aux attentes de son chiffre d'affaires. Sur cette période, le détaillant britannique de mode et de cosmétiques en ligne affirme que "son flux de trésorerie disponible s'est amélioré d'environ 240 millions de livres sterling par rapport au premier semestre de l'exercice 2023. Cette progression est due à "l'amélioration de la rentabilité sous-jacente et à l'élimination des stocks anciens".

A Paris, Atos a annoncé une perte nette annuelle record de plus de 3 milliards d'euros et vouloir obtenir un plan de refinancement d'ici juillet. Les annonces du jour entraînent une baisse de 6,66% à 1,59 euro de l'action du groupe informatique. Le titre, qui a atteint un nouveau plus bas historique à 1,54 euro ce matin, a perdu les trois-quarts de sa valeur depuis le 1er janvier. Atos a précisé que "l'accord global et final de refinancement", pourrait inclure "l'émission de nouveaux titres de capital", ce "qui entraînera probablement une dilution des actionnaires existants".

Exail Technologies (-7,68% à 21,65 euros) affiche l'une des plus fortes baisses du marché SRD après avoir dévoilé une rentabilité 2023 plus faible que prévu. L'Ebitda courant a augmenté de 7% à 65,1 millions d'euros, faisant ressortir une marge de 20,2% contre 21,8% en 2022 à périmètre équivalent. Il est inférieur au consensus de 68 millions d'euros. Selon TP Icap Midap, Exail Technologies est "victime de son succès". Le groupe explique avoir fait le choix de répondre à toutes les opportunités.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, les investisseurs attendent les commandes de biens durables en février à 13h30, l'indice S&P Case-Shiller des prix immobiliers en février à 14 heures et la confiance des consommateurs du Conference Board en mars à 15 heures.

Vers midi, l'euro grappille 0,17% à 1,0856 dollar.