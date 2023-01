Les marchés européens en légère hausse après plusieurs bonnes nouvelles venues d'Amérique

(AOF) - Les marchés européens ont terminé en légère hausse, soutenus par des nouvelles favorables tant au plan macroéconomique que des entreprises. Le CAC 40 a retrouvé le chemin de la hausse après sa très légère baisse d’hier. Le principal indice parisien a clôturé sur un gain de 0,74% à 7 095,99 points tandis que l’Eurostoxx 50 a gagné 0,60% à 4 173 points. Les bourses américaines affichent également une légère hausse avec un Dow Jones stationnaire (+0,02%) à 33 736 points et un S&P 500 en progression de 0,31% à 4 028 points vers 17h45.

Des nouvelles rassurantes pour l'économie américaines ont été dévoilées au début de l'après-midi. Les Etats-Unis ont enregistré une croissance de 2,9% au quatrième trimestre, à comparer avec un consensus de 2,6% et 3,2% au troisième trimestre. Les commandes de biens durables ont augmenté de 5,6% au cours du même mois de décembre contre +2,5% attendus. Par ailleurs, seulement 186 000 inscriptions au chômage ont été enregistrées la semaine dernière aux Etats-Unis, alors que 205 000 étaient attendues.

Dans le sillage de ces statistiques, le rendement du 10 ans américain a gagné près de 6 points de base à 3,5%.

Les marchés américains mais aussi européens ont également été animés par de nombreuses présentations de résultats parmi lesquelles celle de Tesla, qui a fait décoller le titre de plus de 8%.

A Paris, STMicroelectronics, a largement dominé l'indice CAC 40, s'envolant de plus de 8%, à la faveur de résultats trimestriels et perspectives plus solides que prévu. Plus forte baisse du principal indice parisien, Pernod Ricard a en revanche été pénalisé par la contreperformance de Diageo en Amérique du Nord. Elior a fini lanterne rouge du marché SRD perdant plus de 14%, malgré l'annonce d'une hausse de 11,7% de son chiffre d'affaires au premier trimestre.