Les marchés européens en léger repli : Trump confirme l'accord commercial sino-américain

(AOF) - Hormis le FTSE 100, les indices européens ont reculé même si les Etats-Unis et la Chine se sont entendus sur un nouvel accord commercial la nuit dernière à Londres. "Nous obtenons un total de 55% de droits de douane, la Chine 10%", a confirmé Donald Trump sur son réseau social Truth. Côté statistiques, l'inflation aux Etats-Unis en mai a ralenti plus qu'attendu. Côté valeurs, Publicis a fini leader au sein de l'indice CAC 40 après avoir décroché le budget média mondial de Mars. Le CAC 40 a perdu 0,36% à 7775 points et l'Eurostoxx 50 a cédé 0,34% à 5396 points.

En Europe, à la Bourse de Madrid, Inditex a reculé de 4,68% à 47,06 euros. Le géant espagnol du prêt-à-porter, propriétaire de la marque Zara, a enregistré un bénéfice net de 1,3 milliard d'euros durant son premier trimestre décalé, qui s'est achevé au 30 avril, en ligne avec les prévisions, contre 1,29 milliard un an plus tôt. Le groupe de textile, qui abrite d'autres marques comme Massimo Dutti et Bershka, a par ailleurs dégagé des ventes en hausse de 4,2% sur la période mais inférieures aux attentes : 8,27 milliards d'euros contre un consensus de 8,36 milliards d'euros.

A Paris, Fnac Darty (+7,82% à 32,40 euros) a caracolé en tête du marché SRD. Le groupe de distribution spécialisée, qui tenait ce mercredi sa journée investisseurs, a présenté son plan stratégique à horizon 2030 baptisé "Beyond everyday". "Il s'inscrit dans la continuité du précédent. Les objectifs financiers nous semblent cohérents", souligne TP ICAP Midcap, à l'Achat sur le titre. Le groupe se fixe d'atteindre près de 4 millions d'abonnés tous services confondus en 2030, une marge opérationnelle de plus de 3% et un cash-flow libre opérationnel cumulé 2025-2030 de plus de 1,2 milliard d'euros.

Publicis (+2,46% à 99,84 euros) a dominé l'indice CAC 40. Le numéro un mondial de la publicité a décroché le budget média mondial de Mars, estimé à 1,7 milliard de dollars et contrôlé depuis 2022 par son concurrent britannique britannique WPP. Pour Publicis, qui sera notamment chargé des médias, de la production, des réseaux sociaux payants et du marketing d'influence de Mars, ce nouveau compte représentera un revenu net supplémentaire de 85 millions d'euros par an, selon JPMorgan.

Les chiffres macroéconomiques

Au mois de mai, l'indice des prix à la consommation n'a progressé que de 0,1 % aux États-Unis, contres des attentes à +0,2 % et un précédent à +0,2 %. Partant, en rythme annuel, l'inflation a été moins importante que prévu avec une hausse de 2,4 %, là où les analystes tablaient sur +2,5 %. Ces données, hors alimentation et énergie, révèlent une inflation de +0,1 % le mois dernier, loin des +0,3 % attendus. En rythme annuel, elle est restée à +2,8 %, comme en avril, soit 0,1 point de moins qu'estimé.

Aux États-Unis, les stocks hebdomadaires de pétrole se sont affaissés de 3,644 millions de barils la semaine dernière. Ce repli est nettement moins important que celui anticipé par les analystes (-2,4 millions d'unités) et que celui de la semaine précédente où ils avaient diminué de 4,304 millions de barils.

Vers 17h45, l'euro gagne 0,51% à 1,1485 dollar