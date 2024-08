Les marchés européens en forme : la tech et les spiritueux en hausse

(AOF) - Les marchés actions européens ont terminé en hausse au lendemain des résultats solides de Nvidia supérieurs aux attentes. Les valeurs technologiques ont progressé à l'image de STMicroelectronics. En outre, Pernod Ricard a enregistré une des plus fortes hausses du CAC 40 après sa publication annuelle et une décision favorable de la Chine sur le commerce des spiritueux européens. Le CAC 40 a gagné 0,84% à 7640 points et l'Eurostoxx 50 a progressé de 0,99% à 4961 points. Demain, les investisseurs seront attentifs aux chiffres de l'inflation aux Etats-Unis et en zone euro.

Delivery Hero (+12,85% à 26,52 euros) a progressé à la Bourse de Francfort après l'annonce de l'introduction en Bourse de sa filiale émiratie Talabat. Le spécialiste allemand des plats cuisinés annonce simultanément une hausse de 7% de sa "valeur marchande brute" (GMV), soit du volume total des ventes, au deuxième trimestre, à 11,89 milliards d'euros contre 11,57 milliards attendus. Bernstein reste à Surperformer sur le titre, avec un objectif de cours de 59 euros. Si les résultats sont "positifs à première vue", le broker s'inquiète de la faiblesse relative de l'activité en Asie.

Pernod Ricard (+2,02% à 131,20 euros) a enregistré une des plus fortes hausses du CAC 40, après sa publication annuelle et, surtout, après une décision favorable de la Chine sur le commerce des spiritueux européens. Son concurrent Rémy Cointreau a enregistré une des plus fortes progressions du marché SRD : +7,35% à 77,45 euros. Pékin a fait savoir qu'elle n'imposerait pas de mesures anti-dumping temporaires sur le cognac importé de l'Union européenne (UE) à l'issue d'une enquête préliminaire menée depuis janvier.

Eiffage a reculé de 1,85% à 93,60 euros, après deux précédentes séances dans le vert. Au titre de son premier semestre, le groupe de BTP et de concessions a enregistré un résultat net part du groupe à 382 millions d'euros, en retrait de 2,6%. Le résultat opérationnel courant ressort sur la période à 997 millions d'euros, contre 1,01 milliard. L'entreprise a dégagé un chiffre d'affaires consolidé, à 11,09 milliards d'euros en hausse de 6,3%. Son chiffre d'affaires est stable en France, à 5,61 milliards d'euros et en hausse de 18,4% à l'international, à 3,63 milliards d'euros

Les chiffres macroéconomiques

En zone euro, l'indice de la confiance des consommateurs est ressorti à -13,5 en août soit légèrement au-dessus des anticipations des économistes : -13,4. Il était ressorti à -13 au mois de juillet.

L'inflation en Allemagne est ressortie à 2% en août en rythme annuel en données harmonisées après 2,6% en juillet et contre un consensus de 2,3%. En rythme mensuel, en données harmonisées, elle recule de 0,2% contre un consensus stable après +0,5% en juillet.

Les Etats-Unis ont enregistré au deuxième trimestre une croissance de 3,0% après 1,4% lors du précédent trimestre. Le consensus était de 2,8%.

Le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage s'élève à 231000 la semaine dernière, ressortant quasiment en ligne avec le consensus de 232 000, et après 233 000 la semaine précédente.

Vers 17h35, l'euro perd 0,37% à 1,1079 dollar.