Les marchés européens en eaux calmes

Les Bourses européennes ont terminé dans l'ensemble bien orientées jeudi dans une séance calme, le Dax de Francfort s'approchant un peu plus de son record historique de février.

Le marché allemand a une fois de plus réussi une meilleure séance que les autres places financières d'Europe. Il a progressé de 0,75% tandis que Milan a pris 0,12%, Paris 0,03% et que Londres a reculé de 0,30%.

Bien orientée après la réunion de la Banque d'Angleterre qui a maintenu ses mesures, le marché londonien a été plus frileux ensuite, tendu par les négociations autour du Brexit.

Il a "glissé en territoire négatif après les commentaires du ministre britannique Michael Gove qui ont douché l'optimisme sur un accord commercial post Brexit dès ce week-end", a commenté Michael Hewson, analyste de CMC Markets. Côté européen, les déclarations du négociateur Michel Barnier se voulaient plus optimistes.

Comme la Banque centrale européenne la semaine précédente, la réserve fédérale américaine n'a pas surpris les investisseurs mercredi. Elle a réaffirmé son soutien sans faille à une économie américaine donnant des signes de faiblesse, comme l'ont confirmé les indicateurs publiés jeudi.

Les inscriptions au chômage aux Etats-Unis ont grimpé une fois encore sur une semaine tandis que la croissance de l'activité manufacturière dans la région de Philadelphie a nettement ralenti.

Les marchés regardent plus loin, avec les campagnes de vaccination contre le Covid-19 qui continuent aux Etats-Unis et au Royaume-Uni et qui sont annoncées pour la fin d'année en Europe.

Les investisseurs suivent toujours le feuilleton pour arriver à un compromis sur un plan de relance au Congrès américain.

Le plan discuté porte sur environ 900 milliards dollars d'aides aux PME et aux ménages américains.

La perspective d'un accord au Congrès permettait à Wall Street d'évoluer en hausse, le Dow Jones gagnant 0,28%, le S&P 500 0,32% et le Nasdaq 0,44% à 17H20 GMT.

Les taux des dettes des Etats en Europe ont évolué en légère baisse, toujours proche de leur plancher.

Des activités de Thyssenkrupp convoitées

En Allemagne, le titre du conglomérat Thyssenkrupp a bondi de 11,27% à 7,90 euros jeudi après un article de Manager Magazin affirmant que le groupe danois FLSmidth serait intéressé par un rachat de ses activités d'ingénierie dans les cimenteries et les mines à ciel ouvert.

WPP confiant

Le géant de la publicité a pris 4,19% à 815,00 pence à Londres après avoir annoncé lors d'une journée dédiée aux investisseurs vouloir retrouver ses niveaux d'activités de 2019 d'ici 2022, avec une croissance de 3 à 4% par an à partir de 2023, grâce à un renforcement de ses activités dans le commerce en ligne, des acquisitions et des économies.

Les indices en bref

Paris - CAC 40: +0,03% à 5.549,46 points

Londres - FTSE 100: -0,30% à 6.551,06 points

Francfort - Dax: +0,75% à 13.667,25 points

Milan - FTSE MIB: +0,12% à 22.012,07 points

Madrid - IBEX 35: +0,17% à 8.153,40 points

Zurich - SMI: +0,80% à 10.540,36 points

Amsterdam - AEX: +0,46% à 624,75 points

Bruxelles - BEL 20: +0,36% à 3.677,09 points

Lisbonne - PSI 20: +0,61% à 4.825,53 points

fs/kd/oaa