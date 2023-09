Les marchés européens en berne en l'absence des Américains

(AOF) - Les marchés européens ont fini en légère baisse en ce jour de fermeture des marchés américains pour cause de Labor Day. L'indice CAC 40 a reculé de 0,24% à 7 279,51 points, tandis que l'EuroStoxx50 a perdu 0,15% à 4 276,03 points. Cette baisse est intervenue dans de faibles volumes étant donné l'absence des investisseurs d'Outre-Atlantique. Leur retour marquera le véritable début de la semaine. On attend notamment ce mercredi le Livre beige de la Fed sur la santé de l'économie, ainsi que les indices des directeurs d'achat pour le mois d'août.

Aujourd'hui les statistiques étaient peu nombreuses. L'excédent de la balance commerciale en Allemagne est moins élevé que prévu en juillet : 15,9 milliards d'euros alors que le consensus tablait sur 18 milliards d'euros. Il était de 18,7 milliards d'euros en juin.

Par ailleurs, l'indice Sentix, qui mesure le sentiment des investisseurs et établit des perspectives économiques sur les six prochains mois pour la zone euro, est ressorti à -21,5 en août, contre un consensus de -19,6 et après -18,9 le mois précédent.

Les cours du pétrole continuent de progresser en ce début de semaine, avec un baril de Brent en hausse de 0,20% à 88,73 dollars. L'euro recule pour sa part de 0,52% à 1,0790 dollar.

Côté valeurs, les conseils d'analystes ont animé cette séance. Thales a pris la tête du CAC après un relèvement de recommandation de Jefferies, tandis que Mercialys a décollé après qu'Oddo est passé à Surperformance. Inversement, Société Générale a baissé après que Barclays a baissé sa recommandation à Pondération en ligne.