Les marchés européens en berne après l'inflation américaine

(AOF) - Les marchés européens ont bouclé cette séance de jeudi dans le rouge après une mauvaise surprise sur le front de l'inflation américaine. L'indice des prix à la consommation a augmenté de 3,4% en décembre en rythme annuel, contre un consensus de +3,2% et +3,1% en novembre. Les investisseurs attendent les résultats des banques américaines, jeudi. Côté valeurs, Société générale a fini en lanterne rouge du CAC après une note défavorable d’analyste. L’indice CAC 40 a fini en baisse de 0,52% à 7387,62 points et l’EuroStoxx 50 a perdu 0,60% à 4442,03 points.

A la Bourse londonienne, Tesco a trébuché de 1,38% à 292,20 pence. Lors d'un point d'activité, le géant britannique de la grande distribution a revu à la hausse ses perspectives de bénéfice pour la deuxième fois en quatre mois. Durant la période clé de fin d'année, le groupe a fait état d'une hausse supérieure aux attentes de ses ventes au Royaume-Uni. Il a enregistré des ventes au détail en hausse de 6,6% sur son troisième trimestre comptable (clos le 25 novembre), puis de 6% sur sa période de Noël (close le 6 janvier), en données comparables, hors TVA et essence.

L'action OVHcloud a finalement gagné 2,02% à 8,57 euros. Sur un an, le titre du spécialiste européen du cloud recule de plus de 40%. Exane BNP Paribas souligne que la croissance en données comparables est ressortie légèrement sous les attentes en raison de la prudence des clients, en particulier en Amérique du Nord, et dans le domaine du cloud public. Les investisseurs auront rapidement un nouveau rendez-vous avec le groupe technologique français car ce dernier organisera une journée investisseurs le 17 janvier 2024 à Londres.

Ekinops a cédé 3,86% à 4,92 euros après avoir dévoilé hier soir des revenus plus faibles que prévu au quatrième trimestre. Sur cette période, le fournisseur de solutions de télécommunications a continué "de pâtir d'un environnement de marché dégradé, marqué par le ralentissement économique et une baisse de la demande, pénalisant les ventes des équipements d'Accès". Il a également mis en cause "les niveaux de stocks élevés chez les opérateurs".

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le nombre d'inscriptions au chômage s'élevait à 202000 la semaine dernière aux Etats-Unis contre un consensus de 210000, après 203000 la semaine précédente.

L'indice des prix américain à la consommation a augmenté de 3,4% en décembre en rythme annuel, contre un consensus de +3,2% et +3,1% en novembre. En rythme mensuel, il est ressorti en hausse de 0,3% alors que le marché tablait sur une hausse de 0,2%, contre +0,1% en novembre. L'inflation core s'est élevée à 3,9% en rythme annuel en décembre contre +3,8% attendu et après +4% en novembre. L'inflation core est ressorti à 0,3% en rythme mensuel, comme prévu et comme le mois précédent.

Vers 17h45, l'euro perd 0,23% à 1,0947 dollar.