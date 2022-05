Les marchés européens emportés par la chute de Wall Street

(AOF) - En nette hausse à l'ouverture, les marchés actions européens ont finalement terminé dans le rouge. Le Vieux Continent n'a pas résisté à la chute de Wall Street provoquée en grande partie par la flambée des taux. Le CAC 40 a clôturé la séance sur une baisse de 0,43% à 6 368,4 points après avoir gagné plus de 2% dans les premiers échanges. L'Euro Stoxx 50 a cédé 1,05%. A New York, l'euphorie d'hier a laissé place à la migraine, le Dow Jones perdant 3% et le Nasdaq plus de 4,7% en fin de journée.

Le Vix, aussi appelé "indice de la peur", bondit quant à lui de 18,3% à 30,07 points, soit un niveau anormalement élevé, signe du stress ambiant.

La séance avait pourtant débuté sur les chapeaux de roue, les actions étant galvanisées par la réaction très positive de Wall Street aux propos de la Fed.

Sans surprise, la banque centrale a relevé son principal taux de 50 points de base mais écarté le scénario du marché d'un relèvement de 75 points de base en juin. Le président de l'institution, Jerome Powell, a plutôt évoqué une hausse de 50 points de base en juin, idem en juillet. Au global, la Fed s'est montrée pragmatique en laissant du temps au temps.

Mais cette analyse rassurante a fait long feu. Certes, la Fed a gardé la raison en écartant un resserrement monétaire brutal, mais la banque centrale a confirmé son intention de normaliser sa politique, presque " quoi qu'il en coûte ".

Le marché des taux, en tout cas, le comprend comme cela. Le rendement du 10 ans américain flambe de près de 11 points de base à 3,07% et franchit le seuil symbolique des 3% pour la première fois depuis novembre 2018, entrainant ainsi les taux européens à sa suite.

Au total, le défi de la Fed est de taille alors que l'économie américaine donne des signes de faiblesse.

Dans un tel contexte, et alors que personne ne sait réellement si l'inflation va ralentir dans les mois à venir tant ses moteurs sont incontrôlables (surépargne des ménages, crise de la " supply chain ", Ukraine et Covid en Chine), les prochains indicateurs économiques seront étudiés avec attention.

Les investisseurs surveilleront notamment demain les chiffres sur l'emploi privé américain.

La Bourse de Paris a limité les dégâts grâce aux publications trimestrielles meilleures que prévu d'Airbus (+6,28%) et Legrand (+1,51%), ainsi qu'à la résilience d'Eurofins (+1,78%) et de TotalEnergie (+1,4%).

BNP Paribas (-0,6%) et Société Générale (-2,56%), bien orientés une bonne partie de la séance grâce à des résultats supérieurs aux attentes, n'ont pas résisté au retournement de tendance.

Crédit Agricole a abandonné 4,01%, soit la plus mauvaise performance du CAC 40. Contrairement à ses deux concurrentes, la banque verte a déçu au premier trimestre.