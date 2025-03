Les marchés européens déprimés par les droits de douane américains sur l'automobile

(AOF) - Les marchés actions européens se replient après l’annonce de l'instauration par les Etats-Unis de droits de douane de 25% sur les importations d'automobile dès le 2 avril. Pour Jefferies, il est difficile d'imaginer qu'une politique d'une telle ampleur ne conduise pas à un mélange de représailles et d'exemptions. Paris, Trigano chute car sa rentabilité baissera fortement au premier semestre. Peu après 12 heures, le CAC 40 perd 0,39% à 7 999,57 points et l'EuroStoxx50, 0,36% à 5 392,11 points. Les taux longs sont stables en Europe.

Le secteur automobile plombe les indices européens ce jeudi après l'annonce par Donald Trump de droits de douane de 25 % sur tous les véhicules et pièces détachées automobiles importés aux États-Unis. Stellantis (-4,58% à 10,87 euros) très exposé aux Etats-Unis notamment comme maison-mère de Chrysler, affiche la plus forte baisse de l'indice CAC 40. Renault, moins exposé, est également affecté. Côté SBF120, les équipementiers Forvia (-2,92%), Valeo (-5,35%) et Opmobility (-3,54%) se replient également.

Trigano (-8,05% à 108,50 euros ) affiche la plus forte baisse de l'indice SBF 120 alors que le recul de son activité pèsera nettement sur sa rentabilité au premier semestre. " L'évolution du chiffre d'affaires, la politique de réajustement des marges, ainsi que la baisse de la production " ayant pesé sur la rentabilité au premier semestre, le résultat opérationnel courant est attendu " dans une fourchette de 8% à 9% du chiffre d'affaires ". Berenberg souligne que ce chiffre est inférieur aux 12,8% publiés il y a un an et à sa prévision de 9,7%.

Air France KLM (-4,49% à 9,22 euros) affiche la troisième plus forte baisse de l'indice SBF120 et du marché SRD après que Deutsche Bank est passé de Conserver à Vendre sur le titre avec un objectif de cours inchangé à 8,50 euros. Le broker souligne la hausse des risques de récession en France (57% selon Bloomberg) alors que la compagnie y est exposée à 63%. Il juge par ailleurs que 2025 pourrait décevoir malgré des signaux positifs. L'objectif de cours inchangé alors que le titre a gagné 20% sur un an implique une baisse de 10%.

Les chiffres macroéconomiques

" La dette des administrations publiques au sens de Maastricht, soit la dette brute consolidée en valeur nominale, augmente de 202,7 milliards d'euros en 2024 pour s'établir à 3 305,3 milliards d'euros", selon l'Insee. Exprimée en pourcentage du PIB, la dette publique augmente à 113%, après 109,8% fin 2023 et 111,4% fin 2022. La hausse de l'endettement s'accompagne cependant d'une légère augmentation de la trésorerie (+16,7 milliards d'euros). Ainsi, la dette publique nette s'accroît moins que la dette brute, de 190,5 milliards d'euros, et s'établit à 104,7% du PIB.

La masse monétaire M3 a augmenté de 4,0% en février en rythme annuel après avoir progressé de 3,6% en janvier. Elle était attendue en hausse de 3,8%. Cet indicateur mesure la variation de la quantité totale de la devise nationale en circulation et déposée dans les banques.

Aux Etats-Unis, la troisième estimation du PIB au quatrième trimestre, les données sur les inscriptions hebdomadaires au chômage et la balance commerciale en février seront publiées à 13h30.

Aux Etats-Unis, les données sur les promesses de ventes de logements en février seront publiées à 15h et celles sur l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz à 15h30.

Vers midi, l'euro gagne 0,37% à 1,0781 dollar.