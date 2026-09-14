Les marchés européens décrochent dans l'attente du verdict de la Fed

Hormis Londres ( 0,53%), les marchés européens reculent alors que le climat reste toujours aussi délétère au Moyen-Orient. Mercredi soir à 20h, la décision de politique monétaire de la Fed constituera le rendez-vous majeur de la semaine. Elle dictera la tendance future des marchés financiers. Avant 12h, le CAC 40 se replie de 0,79%, se maintenant sous la barre des 8 200 points pour la quatrième fois de suite : 8 114,81.

Report du sommet d'Oman

Sur le plan diplomatique, le sultanat d'Oman a annoncé ce lundi le report d'une réunion au sommet entre l'Iran et des pays du Golfe sur l'avenir et la sécurité du détroit d'Ormuz, voie maritime stratégique par laquelle transite environ 20% du pétrole mondial qui fait l'objet de frictions entre les Etats-Unis et l'Iran. "Il a été décidé de reporter à une date ultérieure la réunion régionale qui devait se tenir lundi à Salalah, afin de créer les conditions propices à un dialogue constructif", a annoncé l'agence de presse officielle omanaise ONA.

Sur le terrain militaire, les affrontements se poursuivent. Les rebelles Houthis du Yémen ont rapporté dimanche avoir subi une cinquantaine de frappes saoudiennes sur leur territoire, ciblant notamment leur fief dans le nord du pays. Cette attaque est survenue quelques heures après une attaque revendiquée par ces combattants pro-iraniens contre une base militaire du royaume saoudien voisin.

Cette escalade des tensions secoue toujours les cours du pétrole, maintenant le baril au-delà des 100 dollars. Le prix du Brent de la mer du Nord recule de 1,61% à 107,53 dollars. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI) bondit de 3,14% à 102,88 USD.

La Fed en ligne de mire

C'est dans cet environnement géopolitique volatile que la Fed dévoilera sa décision de politique monétaire, suivie du discours attendu de son président Kevin Warsh.

"Plusieurs éléments pourront être instrumentalisés par le FOMC pour remonter les taux : la forte hausse sur les derniers jours du prix du pétrole, un rapport sur l'emploi d'août meilleur qu'attendu et... le fait que l'inflation soit désormais au-dessus de la cible de 2% pour la cinquième année et demie. En réalité, la Fed pourrait agir simplement pour préserver sa crédibilité", a commenté Bastien Drut, responsable stratégie & analyse chez CPR AM.

De son côté, Paolo Zanghieri, Senior Economist chez Generali Investments, souligne les tiraillements au sein de la banque centrale : "Les chiffres élevés de l'inflation publiés en août ont fortement fait pencher la balance en faveur d'une hausse des taux de la Fed ce mercredi. Malgré l'aversion du président Warsh pour les indications prospectives, le signal clé résidera dans la trajectoire future anticipée par les membres du FOMC à travers les "dot plots". Le comité semble de plus en plus divisé ces derniers mois et les risques haussiers pesant sur l'inflation s'accumulent."

"Comme souvent depuis le début de la guerre, les rendements à long terme ont été la grande victime de cette nouvelle phase d'escalade. Le dix ans américain casse les 4,80% à la hausse pour s'arrêter aux portes des 5,0%. Le Bund de même échéance prend une quinzaine de points de base pour atteindre les 3,50%", observe Silex, groupe indépendant suisse de gestion d'actifs, dans une note d'analyse ce matin.

Pernod Ricard et Capgemini dans le vert

Dans l'actualité des sociétés côtées, Pernod Ricard ( 3,13%) affiche l'une des plus fortes hausses du CAC 40 ce lundi. Le titre du groupe de vins et spiritueux est porté par une annonce favorable de Donald Trump. Le président américain va supprimer les droits de douane de 10% sur le whisky irlandais, ce qui devrait profiter au groupe français détenteur de la marque Jameson. "Cette marque représente potentiellement près de 30% des volumes de spiritueux de Pernod aux Etats-Unis", note Théodore Duval-Segard, analyste en charge du dossier chez AlphaValue.

En tête de cet indice phare parisien, Capgemini bondit de plus de 5% après avoir annoncé, samedi, la conclusion d'un accord. Le prestataire mondial de services informatiques vend sa filiale Capgemini Government Solutions à ITC Federal, un fournisseur américain de services et de solutions digitales pour les agences fédérales chargées de la sécurité intérieure et de la défense.