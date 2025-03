Les marchés européens de nouveau victimes de la guerre commerciale

(AOF) - Les marchés actions européens ont vu leur rebond d’hier cassé à la mi-séance par une nouvelle offensive de Donald Trump visant cette fois les alcooliers européens. Il menacé d'imposer 200% de droits de douane sur les vins, le champagne et les alcools de l'UE en réplique aux représailles annoncées hier par Bruxelles. Côté valeurs, Mersen a fini lanterne rouge du SBF120 après des perspectives jugées trop prudentes. Le CAC 40 a perdu 0,64% à 7968,21 points. L'EuroStoxx50 a reculé de 0,62% à 5326,36 points.

En Europe, Generali a perdu 0,34% à 31,79 euros à la Bourse de Milan après la publication de résultats 2024 record et globalement en ligne avec les attentes. Si le résultat net a reculé de 0,6% à 3,72 milliards d'euros, le résultat d'exploitation a augmenté de 8,2% pour atteindre le niveau historiquement élevé de 7,3 milliards d'euros. Le consensus a été dépassé de 0,9%. Il a bénéficié de la forte contribution de la gestion d'actifs et de fortune. Celle-ci a vu son résultat opérationnel augmenter de 22,6% à 1,176 mil

A Paris, Mersen (-9,72% à 19,68 euros) a affiché la plus forte baisse de l'indice SBF 120 après avoir fait part de perspectives prudentes pour 2025, lors de la publication de ses résultats annuels 2024. "2025 sera une année de transition en raison d'un ralentissement temporaire dans les marchés du véhicule électrique et des semiconducteurs SiC", explique l'expert des spécialités électriques et des matériaux avancé. La société a dû décaler en décembre de 2027 à 2029 ses objectifs à moyen terme qu'elle avait communiqués en mars 2023.

ID Logistics (-5,00% à 361,00 euros) a reculé en raison d'une marge opérationnelle en retrait de 10 points de base à 4,5% en 2024. " Le résultat opérationnel courant atterrit à 147,8 millions d'euros (contre 148,2 millions d'euros attendus, soit une progression de 17,5%) traduisant une marge opérationnelle courante de 15,7% en retrait de 10 points de base. Ce léger effritement était attendu en raison de la forte croissance qui pèse logiquement sur la rentabilité avec un nombre élevé de démarrages de nouveaux dossiers ", souligne TP Icap Midcap.

Les chiffres macroéconomiques du jour

La production industrielle, corrigée des variations saisonnières, a progressé de 0,8% dans la zone euro (contre 0,5% attendu) et de 0,3% dans l'Union européenne en janvier rapport à décembre 2024, selon les premières estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. En rythme annuel, la production industrielle est restée stable dans la zone euro (contre -0,9% attendu) et a diminué de 0,2% dans l'UE.

Aux Etats-Unis, les prix à la production ont progressé de 3,2% en février en rythme annuel alors qu'ils étaient attendus en hausse de 3,3%. Ils étaient en croissance de 3,7% en janvier. En rythme mensuel, ils sont stables au lieu de 0,3% attendu et après 0,6% en janvier. En version core, les prix à la production reculent de 0,1% contre+0,3% attendu en rythme mensuel et en hausse de 3,4%, contre 3,6% attendus en rythme annuel.

Le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage s'est élevé à 220 000 la semaine dernière, contre 226 000 attendus, après 222 000 la semaine précédente.

Les stocks américains de gaz ont baissé de 62 milliards de pieds cubes de gaz au cours de la semaine écoulée après une chute de 80 milliards la semaine précédente. Une baisse de 46 milliards de pieds cubes étaient attendue.

Vers 17h45, l'euro perd 0,18% à 1,0869 dollar.