Les marchés européens de nouveau dans le rouge, pénalisés par les valeurs technologiques

Aux Etats-Unis, les permis de construire et les mises en chantier en juin seront publiés à 14h30. Ils seront suivis à 15h15 par la production industrielle et le taux d'utilisation des capacités de production en juin.

Le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 2,5% en juin 2024, contre 2,6% en mai selon une estimation rapide publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Il est conforme aux attentes. Le taux d'inflation annuel "core" (hors alimentation, produits énergétiques, alcool et tabac) ressort à 2,9% comme attendu.

En nette hausse à l'ouverture, l'action Fnac Darty cède 0,50% à 29,60 euros dans le sillage de l'annonce d'un projet d'acquisition d'Unieuro, leader de la distribution de produits électroniques et d'électroménager en Italie, pour 249 millions d'euros. "Sur le papier, cette acquisition peut sembler pertinente et permettre au groupe de se renforcer en Italie avec une valorisation qui reste raisonnable", souligne TP Icap Midcap. La finalisation de ce rapprochement est envisagée au quatrième trimestre 2024.

L'action EssilorLuxottica (-4,18% à 190,40 euros) est reléguée à la dernière place de l'indice CAC 40 à la suite de l'acquisition inattendue de la marque Supreme pour un montant total de 1,5 milliard de dollars. Pour Bernstein, cette opération est surprenante à double titre : la société semble sortir de sa " zone de confort " des lunettes et elle semble s'orienter vers le streetwear, à un moment où les marques de ce segment semblent connaître une baisse significative de l'engagement des consommateurs dans le monde entier.

ASML recule de 6,6% à 913,30 euros, affichant ainsi le plus fort repli de l’indice néerlandais AEX. L’équipementier pour le secteur des semi-conducteurs a présenté des résultats trimestriels meilleurs que prévu, mais des prévisions trimestrielles décevantes. La baisse du titre intervient également à la suite d’une information Bloomberg selon laquelle l'administration Biden envisagerait de recourir aux restrictions commerciales les plus sévères qui soient si des entreprises telles qu'ASML continuent de donner à la Chine accès à des technologies de pointe dans le domaine des semi-conducteurs.

(AOF) - Les marchés actions européens sont de nouveau dans le rouge à la mi-séance. Après avoir enregistré de nouveaux records hier, Wall Street est attendu en baisse et en particulier les valeurs technologiques. Les investisseurs s’inquiètent de possibles nouvelles restrictions de l’administration Biden dans ce secteur. ASML en fait les frais en Europe. A Paris, EssilorLuxottica recule à la suite de l'acquisition inattendue de la marque Supreme pour 1,5 milliard de dollars. Le CAC 40 concède 0,23% à 7 562,39 points tandis que l'EuroStoxx 50 recule de 0,78% à 4 909,01 points.

