Les marchés européens dans le vert pour une séance atone

(AOF) - Les marchés actions européens affichent une légère hausse dans de faibles volumes car Wall Street est fermé ce lundi pour cause de Memorial Day. La Bourse de Londres est aussi fermée. Seule statistique d'importance du jour, l'indice IFO du climat des affaires en Allemagne est ressorti plus faible qu’attendu. A Paris, Alstom caracole en tête du SBF120 après le lancement de son augmentation de capital. Vers midi, le CAC 40 progresse de 0,22% à 8 113,03 points et l'EuroStoxx50, 0,11% à 5 040,31 points.

L'action BBVA gagne 0,46% à 10,01 euros après avoir demandé vendredi à l'autorité espagnole de surveillance des marchés (CNMV) d'autoriser son offre publique d'achat sur Banco Sabadell. Le premier mai, BBVA avait proposé de fusionner avec Banco Sabadell afin de créer un leader européen. La cible avait rejeté la proposition, jugeant qu'elle sous-évaluait la banque. L'opération suscite également l'opposition du gouvernement espagnol, qui la juge " contraire aux intérêts du pays " en raison notamment de son impact sur l'emploi.

A Paris, Alstom (+4,01% à 19,445 euros) enregistre la plus forte hausse du SBF 120, après avoir annoncé le lancement d'une augmentation de capital d'1 milliard euros, ultime étape de son plan de désendettement. Il s'agit d'une levée de fonds au prix de 13 euros par action nouvelle avec maintien du droit préférentiel de souscription. Le groupe prévoit d'émettre environ 76,8 millions d'actions nouvelles. Alstom a connu un exercice 2023/2024 difficile, marquée par un cash flow libre négatif qui a nécessité le renforcement de son bilan. Résultat, son titre a chuté de plus de 46% en 2023.

Sanofi a indiqué que la Food and drug administration américaine (FDA) avait accordé un examen prioritaire au médicament Sarclisa. S'il est approuvé, il pourrait être le premier anti-CD38, en association avec une chimiothérapie de référence, pour les patients atteints d'un myélome multiple nouvellement diagnostiqué, non éligibles à une transplantation. Il s'agirait de la troisième indication du Sarclisa pour le traitement du myélome multiple. La FDA devrait rendre sa décision le 27 septembre 2024. Une soumission réglementaire est également à l'étude dans l'Union européenn

Les chiffres macroéconomiques du jour

En Allemagne, l'indice Ifo du climat des affaires est ressorti à 89,3 en mai comme en avril alors qu'il était attendu à 90,4.

Wall Street est fermé en raison du Memorial Day.

Vers midi, l'euro grappille 0,09% à 1,0857 dollar.