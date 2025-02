Les marchés européens dans le vert malgré des PMI décevants en France

(AOF) - Les marchés européens poursuivent leur rebond malgré des indicateurs PMI qui reflètent une baisse inattendue de l’activité dans le secteur privé en France en février. Dans ce contexte, les taux longs ont en outre tendance à reculer après leur progression de ces derniers jours. A Paris, Air Liquide touche un plus haut historique après avoir relevé son objectif de marge, et GTT bondit après la publication de solides résultats 2024. Vers 12 heures, le CAC 40 gagne 0,64% à 8 174,75 points et l'EuroStoxx50, 0,49% à 8 174,75 points.

A Paris, Air Liquide (+2,92% à 177,82 euros) caracole en tête du CAC40 et a atteint un plus haut historique après un nouveau relèvement de ses objectifs de marge. Le groupe spécialiste des gaz industriels vise désormais une hausse totale de 460 points de base de sa marge opérationnelle hors effet énergie sur 5 ans (2022-2026). L'ambition initiale communiquée en mars 2022 était d'une hausse de 160 points de base sur 4 ans de 2022 à 2025. Elle a déjà été doublée en février 2024 à + 320 points de base.

GTT (+15,17% à 154,10 euros) affiche la plus forte hausse de l'indice SBF 120 après la publication de solides résultats 2024. Le chiffre d'affaires a bondit de 50% 641 millions d'euros, "bénéficiant de l'augmentation du nombre de méthaniers en construction et, dans une moindre mesure, de la croissance de l'activité digitale" (+85,1% à 15,6 millions d'euros). L'Ebitda ajusté ressort à 388 millions d'euros, soit une progression de 65%, "reflétant la croissance importante du chiffre d'affaires dans les activités principales ainsi qu'une bonne maîtrise des coûts".

Alten (+14,89% à 101,10 euros) est propulsé en tête de l'indice SBF 120 alors que le spécialiste de l'ingénierie et des services IT a dévoilé des résultats solides dans un contexte difficile. "Le management n'a en revanche pas précisé son message sur les perspectives 2025 par rapport aux indications données fin janvier. Cette publication laisse néanmoins penser que le pire est passé et que le momentum s'améliore progressivement" commente Invest Securities.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le secteur privé français a enregistré en février son plus fort recul depuis septembre 2023, a indiqué S&P Global. L'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 44,5, selon une estimation flash, contre un consensus de 48 et 47,6 en janvier. Le PMI pour les services est passé de 48,2 à 44,5 entre janvier et février. Il était attendu à 48,8. Le PMI pour le secteur manufacturier est, lui, passé de 45 à 45,5 entre janvier et février. Il était attendu à 45,3.

En février, le climat des affaires en France s’améliore légèrement de nouveau, indique l'Insee ce vendredi. À 96, l’indicateur qui le synthétise, calculé à partir des réponses des chefs d’entreprise des principaux secteurs d’activité marchands, gagne un point, et reste en deçà de sa moyenne de longue période (100). Le climat des affaires augmente dans les services et l’industrie, il est stable dans le commerce de détail et se dégrade dans le bâtiment

Le secteur privé de la zone euro a enregistré une croissance légèrement inférieure aux attentes en février, selon une première estimation. L'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 50,2 en février contre un consensus de 50,5 a indiqué S&P Global. Il était de 50,2 en janvier. Dans le détail, le PMI pour les services est passé de 51,3 à 50,7 entre janvier et février. Il était attendu à 51,5. Le PMI pour le secteur manufacturier est, lui, passé de 46,6 à 47,3 entre janvier et février. Il était attendu à 46,9.

En Allemagne, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 51,0 en février contre un consensus de 50,8 a indiqué S&P Global. Il était de 50,5 en janvier. Dans le détail, le PMI pour les services ressort à 52,2 contre 52,4 attendu après 52,5 en janvier. Le PMI pour le secteur manufacturier est, lui, passé de 45 à 46,1 entre janvier et février. Il était attendu à 45,4.

Aux Etats-Unis, les indices des directeurs d'achat (S&P) pour les secteurs manufacturier et des services en février seront communiqués à 15h45 avant les ventes de logements existants en janvier et l'indice de confiance des ménages de l'Université du Michigan en février à 16h00.

Vers 12h00, l'euro perd 0,29% à 1,0467 dollar