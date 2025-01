Les marchés européens dans le vert grâce au luxe

(AOF) - Les marchés actions européens sont en nette hausse à la mi-séance, soutenus par le secteur du luxe. Les groupes français du secteur trustent les premières places des indices parisiens et de l’Eurostoxx 50 après les bons résultats publiés par leur concurrent suisse Richemont. Le constructeur automobile Renault les suit de près après avoir bouclé une deuxième année consécutive de hausse des ventes. Vers midi, le CAC 40 progresse de 2,01% à 7 625,12 points tandis que l'EuroStoxx 50 avance de 1,29% à 5 096,99 points.

En Europe, Richemont (+17,26% à 163,05 euros) caracole en tête de l'indice SMI à la Bourse de Zurich après avoir publié de solides résultats au troisième trimestre supérieurs aux attentes de son exercice décalé 2024/2025. Sur cette période, les revenus du groupe de luxe représente un record : hausse de 10% à 6,2 milliards d'euros contre 5,58 milliards d'euros de consensus. Par conséquent, les valeurs du secteur du luxe brillent depuis l'ouverture des marchés. Le CAC 40 est dominé par LVMH (+9,40% à 697,20 euros) suivi de Kering (+9,23% à 243,70 euros) et de Hermès (+5,84% à 2502 euros).

A Paris, Renault (+3,77% à 49,33 euros) poursuit son rallye et se hisse parmi les plus fortes hausses du CAC 40 ce jeudi. Le constructeur français a publié des chiffres de ventes en hausse en 2024 pour la deuxième année consécutive. Son activité a bien résisté l'an dernier dans un contexte de marché difficile pour le secteur : le titre gagne 40% sur un an alors que celui de son concurrent Stellantis perd plus de 37%. Renault est également un des rares mastodontes du secteur a ne pas avoir émis d'avertissement sur résultats.

UBS passe d'Achat à Neutre sur Saint-Gobain (-1,14% à 84,92 euros) tandis que l'objectif de cours est désormais fixé à 92 euros contre 91 euros précédemment. Le broker estime que, s'agissant du spécialiste des matériaux de la construction", sa "marge de progression est désormais plus limitée". "Dans un contexte de hausse des taux d'intérêt qui pourrait avoir un impact négatif sur les prévisions de croissance des marchés finaux résidentiels, nous pensons que les chances d'une dynamique positive des bénéfices sont faibles", précise UBS.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'inflation IPCH, qui permet la comparaison avec les autres pays européens, a été confirmée à 2,8% en décembre en rythme annuel en Allemagne, par Destatis.

Aux Etats-Unis, les ventes au détail en décembre, les inscriptions hebdomadaires au chômage, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie en janvier et les prix des importations en décembre sont attendus à 14h30. Les stocks des entreprises en novembre et l'indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers en janvier seront dévoilés à 16 heures.

Ce midi, l'euro recule de 0,08% à 1,0285 dollar