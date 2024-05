Les marchés européens dans le vert grâce à l'emploi américain

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé dans le vert après l’annonce de créations d’emplois plus faibles que prévu aux Etats-Unis. Le CAC 40 a progressé de 0,54% à 7957,57 points, limitant son repli à 1,6% au cours de cette semaine écourtée. L’EuroStoxx 50 a gagné 0,58% à 4918,85 points. De l’autre côté de l’Atlantique, les indices américains évoluent également en territoire positif avec un Dow Jones en progression de 1,07%, vers 17h45.

Après la décision de politique monétaire de la Fed ce mercredi, Felipe Villarroel, gérant chez TwentyFour AM, boutique de Vontobel AM, rapporte que le président de la Fed, Jerome Powell, a qualifié " d'improbable " une hausse prochaine. Il a également affirmé le caractère restrictif des taux et réitéré ses commentaires d'il y a quelques semaines, à savoir que si l'inflation était plus tenace que prévu, les taux seraient maintenus à ces niveaux plus longtemps.

Autre rendez-vous phare de cette semaine, le rapport sur l'emploi a été publié cet après-midi. Les Etats-Unis ont créé 175 000 emplois en avril, à comparer avec un consensus de 238 000 et un chiffre de 315 000 en mars, révisé de 303 000. Le taux de chômage a, lui, progressé à 3,9% alors qu'il était attendu stable à 3,8%. Le salaire horaire moyen a progressé de 3,9% contre un consensus de 4% et 4,1% en mars.

" Ce ralentissement de la croissance des salaires arrive à point nommé, alors que les chiffres de la productivité ont déçu hier ", commente Christophe Boucher, Directeur des investissements chez ABN Amro Investment Solutions, jugeant que " la baisse des pressions salariales devrait donc faire baisser l'inflation des services, que la banque centrale surveille de près ". Pour lui le scénario qui " plairait à la Fed ainsi qu'aux marchés " serait celui d' "une hausse satisfaisante mais ralentie de la masse salariale, qui permet d'envisager une baisse des taux en juillet ".

Ce vendredi, Ayvens a brillé parmi les plus fortes hausses de l'indice SBF120 après avoir dévoilé un point trimestriel solide. De son côté, figurant parmi les plus fortes progressions du CAC 40 en début de séance grâce à des profits plus élevés qu'anticipé, Société Générale a fini dans le rouge en raison d'inquiétudes à propos de la marge nette d'intérêts en France cette année. Les bons résultats de Crédit Agricole ont permis une hausse de l'action.