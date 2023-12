Les marchés européens dans le vert : bilan 2023 très positif

Carmat (+7,73% à 6,83 euros) a annoncé une amélioration logicielle permettant de renforcer de manière significative le profil de sécurité de son cœur artificiel Aeson. La medtech précise que le logiciel de cette prothèse sera désormais capable de détecter en temps réel les signaux d'éventuels défauts de fonctionnement du dispositif. Le logiciel adaptera alors immédiatement le pilotage de la prothèse pour que ses performances ne soient pas affectées, et que la protection du patient ne soit pas impactée.

Clariane (-1,05% à 2,45 euros) annonce aujourd’hui la finalisation du deuxième partenariat immobilier avec Crédit Agricole Assurances, pour 90 millions d’euros. Parallèlement à cette opération, le groupe de maisons de retraite a mis en place un prêt relais immobilier de 200 millions d’euros. Il précise que la conclusion de ces deux opérations "s’inscrit dans le cadre du plan de refinancement annoncé le 14 novembre dernier", comprenant un projet d’augmentation de capital de 300 millions d’euros. Le titre affiche une des plus fortes baisses du SBF120 sur l'année (-75,51%).

(AOF) - Les marchés actions européens avancent légèrement dans de faibles volumes en attendant l’ouverture de Wall Street. Les taux longs remontent nettement des deux côtés de l'Atlantique après leur forte baisse de mercredi. Le rendement du 10 ans allemand gagne 6 points de base à 2,01%. Sur le plan économique, les investisseurs seront attentifs à 'indice des directeurs d'achat de la région de Chicago en décembre. Vers 12 heures, le CAC 40 gagne 0,31% à 7 558,49 points et l’EuroStoxx50 0,37% à 4 530,97 points. Le bilan 2023 sera nettement positif pour les Bourses européennes.

